Ostermayer: ÖVP-Wohnvorschläge in Deutschland flächendeckend gescheitert

Einkommensabhängiger Mietzins im Gemeindebau leistungs- und mittelstandsfeindlich und sozial unverträglich

Wien (OTS/SK) - "Die ÖVP-Wohnvorschläge haben den Praxistest nicht bestanden. Die sofortige Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel wird von den ÖVP-Landeshauptleuten verschoben und verhindert, und die Frage des einkommensbezogenen Mietzinses ist eine Retro-Idee, die in Deutschland flächendeckend gescheitert ist", so Staatssekretär Josef Ostermayer. Denn die Möglichkeit der "Fehlbelegungsabgabe" für die Bundesländer wurde 1981 in Deutschland eingeführt, in den 90er Jahren von den Ländern umgesetzt und in den letzten zehn Jahren flächendeckend wieder abgeschafft. ****

"Die Fehlbelegungsabgabe ist nicht mehr Instrument einer modernen Wohnungspolitik, denn sie verhindert eine soziale Mischung, die aber in den Beständen des sozialen Wohnungsbaus dringend benötigt wird", heißt es etwa in der Stellungnahme des Landes Berlin zur Abschaffung im Jahr 2002. Auch "der Verwaltungsaufwand für die Erhebung steht in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu den erzielten Einnahmen".

Abgeschafft wurde die Abgabe in Berlin 2002, in Hamburg 2002, in Niedersachsen 2003, in Schleswig-Holstein 2004, in Nordrhein-Westfalen 2006, in Bayern 2007, in Baden-Württemberg 2008 und in Hessen trat es mit Ende 2009 außer Kraft. "Eine deutsche Idee der 80er Jahre, die kläglich gescheitert ist, kann und soll in Österreich nicht wieder ausprobiert werden. Davor werden wir Millionen Menschen, die in Gemeindewohnungen und Genossenschaftswohnungen wohnen oder sich durch eigene Leistung und mit Wohnbauförderungen ein kleines Heim geschaffen haben, schützen. Niemand in Österreich muss Angst haben, wenn er eine Beförderung im Job erlebt, dass er aus seiner Wohnung delogiert wird", so Ostermayer.

Worum es tatsächlich gehe, sei, die Zuschläge auf den Richtwertmietzins im Altbausegment zu präzisieren und zu reduzieren und neue Wohnungen zu bauen. "Mieterschutz besteht aus zwei Säulen:

Dem Kündigungsschutz und leistbaren, nachvollziehbaren Mieten." Abschließend stellt Ostermayer fest: "Wir fordern den Koalitionspartner auf: Führen wir sofort die Zweckwidmung der Wohnbauförderung und der Rückflüsse aus Wohnbaudarlehen wieder ein." (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493