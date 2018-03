FPÖ-Mölzer: Teilenteignung der Kleinsparer in Zypern ist reine Willkür

Einmal mehr kommen in der EU die Kleinen zum Handkuss - Statt Rasenmähermethode hätte bei Schwarzgeldern russischer Oligarchen angesetzt werden müssen

Wien (OTS) - Als willkürlich und rechtsstaatlich höchst bedenklich bezeichnete der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, den Umstand, dass beim Rettungspaket für Zypern alle Sparer dieses Mitgliedstaates zur Kassa gebeten werden sollen. "Diese Rasenmähermethode ist ungerecht, weil sie insbesondere die kleinen Sparer betrifft, während die Auswirkungen auf russische Oligarchen, die Milliarden auf zypriotischen Banken liegen haben, vernachlässigbar sind", hielt Mölzer fest.

Dabei hätten aber gerade die russischen Oligarchen, so der freiheitliche EU-Mandatar, einen angemessenen Beitrag zur Zypern-Rettung leisten müssen. "Bekanntlich nutzten viele schwerreiche Russen die Banken Zyperns, um Schwarzgeld zu waschen oder um Steuern zu hinterziehen. Deshalb wäre es weitaus besser gewesen, wenn Brüssel anstatt eines Schnellschusses zuerst die Konten von Russen genauer unter die Lupe genommen hätte, anstatt Kleinsparer teilweise zu enteignen", erklärte Mölzer.

Somit zeige sich einmal mehr, dass in der Europäischen Union in der Regel die Schwächsten zum Handkuss kämen, kritisierte der freiheitliche Europaabgeordnete. "Im Gegensatz dazu kommen die Großen ungeschoren davon. Für die vom internationalen Spekulantentum verschuldete Finanzkrise müssen die europäischen Steuerzahler geradestehen, und in Zypern werden nun die russischen Oligarchen mit Samthandschuhen angefasst. Damit wird einmal mehr deutlich, was in der EU alles schiefläuft", schloss Mölzer.

