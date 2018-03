ARBÖ: Osterferienbeginn in Österreich und Deutschland

Staus im Westen vorprogrammiert

Wien (OTS) - Nächste Woche, am 23.03.2013 starten die Osterferien in Österreich und Teilen Deutschlands, wie Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. "Staus und lange Wartezeiten sind zu erwarten", so ARBÖ-Verkehrsexperte Martin Jaschke.

Die wichtigsten Verkehrsrouten hier auf einen Blick: * Tauernautobahn (A10), Richtung Villach, zwischen Hallein und Tauerntunnel, bzw. vor Tauerntunnel, Blockabfertigung * Inntalautobahn (A12), Richtung Arlberg, zwischen Kufstein/Kiefersfelden und Ausfahrt Wiesing * Inntalautobahn (A12), Richtung Arlberg, vor Ausfahrten Ims/Pitztal und Ötztal * Rheintalautobahn (A14), Richtung Arlberg, vor Tunnelportalen Pfändertunnel (Bregenz) und Ambergtunnel (Feldkirch) * Rheintalautobahn (A14), Richtung Arlberg, zwischen Ausfahrt Bludenz/Montafon und Knoten Bludenz * Arlbergschnellstraße (S16), beide Richtungen, vor Tunnelportalen zwischen Bludenz und Landeck * Zillertaler Bundesstraße (B169), im gesamten Verlauf * Loferer Bundestraße (B178), zwischen Unkenpass und St. Johann/Tirol * Fernpass Bundestrasse (B179), Richtung Süden vor Leermosertunnel und Tunnel Vils/Füßen.

Auch die Westautobahn (A1), die Südautobahn (A2) und die Südosttangente (A23), sollten nicht außer Acht gelassen werden. Hier wird es ebenfalls stauen und längere Fahrzeiten müssen eingeplant werden. Deshalb rät der ARBÖ-Informationsdienst den Reiseantritt genau zu überlegen und sich auf eventuelle Stehzeiten vorzubereiten, wie etwa mit genügend Getränken und Spiele für die Kinder.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ

Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 89 12 17

id @ arboe.at

www.arboe.at