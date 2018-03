Neues Volksblatt: "Verantwortung" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 18. März 2013

Linz (OTS) - Mit seinem Plädoyer gegen die Armut und für eine wirksame Armutsbekämfung hat Caritas-Präsident Franz Küberl den Politikern gestern eindringlich ins Gewissen geredet. Aber nicht nur den Politikern. Der Sozialpolitiker hofft auch, dass dieser Zweig der Katholischen Kirche - der Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit -unter Papst Franziskus wieder stärker wird.

Der Caritas-Präsident hat zwar deutlich darauf hingewiesen, dass jene, die mehr haben, auch mehr Verantwortung für das Gemeinwesen haben, trotzdem werden jene, die sich von der Kirche unter dem neuen Papst Rückenwind für ihre Klassenkampf- und Umverteilungspläne erwarten, keine rechte Freude haben. Denn Küberl hat auch deutlich gemacht, dass Wohlstand, wenn er redlich erworben wurde, nichts Unmoralisches ist.

Dass sich der Caritas-Präsident nicht in den Lohnstreit in den oö. Caritas-Kindergärten einmischen will, überrascht nicht. Die Botschaft lautet: Wir sind die Guten! - das lässt man sich natürlich nicht gern kaputt machen. Trotzdem war es überraschend zu hören, dass die Caritas mit dem Lohnstreit in ihren Kindergärten eigentlich überhaupt nichts zu tun hat und dass sich die Bediensteten mit ihren Wünschen an den Städte- und Gemeindebund wenden sollten. Die Caritas könne nicht mehr geben als die Gemeinden zahlen.

Das klang nach Flucht aus der Verantwortung - was bei der Politik immer kritisiert wird.

