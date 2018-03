NR-Präsidentin Prammer zum Tod von Franziska Jägerstätter "Außergewöhnliche Frau, Vorbild an Haltung und Unbeugsamkeit"

Wien (OTS/PK) - Als "außergewöhnliche Frau, der unsere Hochachtung gebührt", würdigte Nationalratspräsidentin Barbara Prammer die am Wochenende verstorbene Franziska Jägerstätter. Sie sei für viele Menschen in Österreich und weit darüber hinaus zu einem Vorbild an Haltung und Unbeugsamkeit geworden.

Ihr Ehemann Franz wurde 1943 von den Nazis in Berlin-Brandenburg hingerichtet, weil er den Kriegsdienst verweigert hatte. An Franziska Jägerstätter lag es, die drei gemeinsamen Töchter alleine und unter großen Entbehrungen großzuziehen. Die Familie habe die Brutalität und die Menschenverachtung des NS-Regimes in extremer Form erfahren, so Prammer.

Die NR-Präsidentin hat Franziska Jägerstätter zur Vollendung des 100. Lebensjahres am 4. März 2013 Glückwünsche übermittelt, verbunden mit "tiefem Respekt für ein außergewöhnliches Leben, das Sie in bewundernswerter Weise gemeistert haben".

Unsere Anteilnahme gilt der Familie von Franziska Jägerstätter, schloss Prammer. (Schluss).

