SWV Wien begrüßt Vorschlag zur DienstgeberInnenabgabe NEU

Neues Modell soll Faktor Arbeit entlasten

Wien (OTS) - Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien begrüßt das neue DienstgeberInnenabgabe-Modell, das die Wiener Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner heute, Freitag, im Rahmen der SPÖ-Klubtagung in Rust in Aussicht stellte.

Dabei soll die "Wertschöpfung eines Unternehmens als Basis zur Besteuerung" herangezogen werden, so die Wirtschaftsstadträtin. Durch die niedrigere DienstgeberInnenabgabe sollen arbeitsintensive Wirtschaftsbereiche wie etwa Bau, Handel, Hotellerie, Gastronomie, Verkehr und sonstige Dienstleistungen entlastet werden.

Fritz Strobl, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien, sieht das Modell positiv, da dieses bewusst Erleichterungen für beschäftigungsintensive Betriebe bringt. Es müsse jedoch genauer geprüft werden, wie die Erleichterungen im Einzelfall aussehen, so Strobl.

Fritz Strobl abschließend: "Nachdem die Einnahmen weiterhin für den Ausbau und die Qualität der Verkehrsinfrastruktur zweckgewidmet bleiben, profitieren insbesondere auch unsere Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer davon."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien

Mag.a Daniela Swoboda

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43(1)52545-42 oder +43699 172 433 21

daniela.swoboda @ swv.org

http://www.swv.org