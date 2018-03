FPÖ-Kickl: Bestätigung von Sitzung von Präsidiumsmitgliedern der FPÖ heute um 17 Uhr

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl bestätigt, dass heute am Sonntagnachmittag mit Beginn um 17 Uhr eine Sitzung in der FPÖ-Bundesparteizentrale stattfindet. Bei dieser Zusammenkunft handle es sich um einen Zusatztermin zu den regulären Präsidiums- und Vorstandsterminen am kommenden Mittwoch. Ziel der Zusatzsitzung sei eine Analyse der Wahlgänge in Kärnten und in Niederösterreich.

Allfällige Beschlüsse würden jedoch erst im Zuge der Sitzungen des Parteipräsidiums und Parteivorstandes am kommenden Mittwoch gefasst. Sämtliche anderslautende Gerüchte über den Inhalt des heutigen Zusammentreffens, wie sie in diversen Medien kolportiert werden, seien ins Reich der Hirngespinste zu verweisen, so Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at