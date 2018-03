Wirtschaftsbund gratuliert Dr. Günter Stummvoll zum 70. Geburtstag

Generalsekretär Peter Haubner übermittelt Dank, Anerkennung und die besten Wünsche an geschätzten Wirtschaftsbund-Kollegen

Wien, 04. März 2013 (OTS/Text) - "Dank, Anerkennung und die besten Wünsche für die Zukunft" übermittelt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, seinem langjährigen und geschätzten Wirtschaftsbund-Kollegen, Dr. Günter Stummvoll, der gestern seinen 70. Geburtstag hatte. "Kaum ein Politiker in Österreich kann auf eine so erfolgreiche Karriere im Dienste seines Landes zurückblicken, wie Günter Stummvoll. Dazu zählen unter anderem seine verdienstvolle Tätigkeit als Staatssekretär für Finanzen, seine Funktion als Generalsekretär der Wirtschaftskammer, wie auch seine Aufgaben als Bundesrat, Nationalratsabgeordneter, Klubobmann Stellvertreter und Finanzsprecher der ÖVP", so Haubner, der betont: "Für den Wirtschaftsbund war und ist Günter Stummvoll schon immer ein starker Partner. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft-Wirtschaftsbund hat er stets seine Expertise im Sinne der Selbständigen in Österreich eingebracht - ich bin stolz, dass wir sein finanz- und wirtschaftspolitisches Fachwissen in unseren Reihen haben. Ich habe Kollegen Stummvoll nicht nur als kompetenten Wirtschaftspolitiker schätzen, sondern vor allem als vorbildhaften Parlamentarier kennengelernt. Im Namen des Wirtschaftsbundes wünsche ich Günter Stummvoll zum Geburtstag und für seine weitere private wie berufliche Karriere alles Gute." ****

