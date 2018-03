Blecha: 40.000 Pensionisten-Paare erhalten mehr Geld

Durch Verbesserungen beim Pensionisten-Absetzbetrag

Wien (OTS) - "Als 2011 der Alleinverdiener-Absetzbetrag gestrichen wurde, war der Sturm der Entrüstung gewaltig. 2012 konnte ihn der Pensionistenverband mit dem sogenannten 'Erhöhten Pensionisten-Absetzbetrag' für Pensionen bis 1.750 bereits für eine große Zahl der Betroffenen zurückerobern. Und 2013 haben wir weitere Verbesserungen durchgesetzt: die Inanspruchnahme ist nun bis 2.200 Euro möglich. 40.000 Pensionisten-Paare, die von einer Pension leben, erhalten dadurch mehr Geld", erklärte Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha bei einer Kundgebung in Wiener Neustadt.

Blecha berichtete, dass es auch gelungen ist, diese Verbesserungen rückwirkend per 1.1.2013 zu erreichen. Der Präsident der größten Seniorenvereinigung wies deshalb besonders auf diesen Erfolg hin, weil es am Jahresbeginn zu besonderen Härtefällen gekommen ist. Hatte nämlich jemand durch die heurige Pensionsanpassung die bisher geltende starre Einkommensgrenze von 1.750 Euro nur um ein paar Cent überschritten, fiel der Erhöhte Pensionisten-Absetzbetrag zur Gänze weg. Ergebnis: trotz Pensionsanpassung gab es netto weniger. Der Unmut war entsprechend groß. "Das wird jetzt alles neu aufgerollt, die betroffenen Pensionsempfänger erhalten den Erhöhten Pensionisten-Absetzbetrag wieder und bekommen das auch rückwirkend ab 1.1.2013 nachbezahlt. Das ist viel Geld, bei einer Pension von 1.800 Euro reden wir von rund 35 Euro im Monat netto mehr!", so Blecha und erntete dafür Applaus.

Blecha führte als weiteren Vorteil an, dass die Einkommensgrenze nicht mehr starr ist. Die Neuregelung sieht vor, dass bis 1.750 Euro Monatsbrutto-Pension der Erhöhte Pensionisten-Absetzbetrag voll gilt und dann linear mit zunehmender Pensionshöhe bis max. 2.200 Euro immer geringer wird. "Durch die Anhebung des Betrages auf 2.200 Euro erweitert sich auch der Kreis der anspruchsberechtigten Pensionisten-Paare", freute sich Blecha über den Erfolg. Der PVÖ-Präsident bedankte sich ausdrücklich bei Sozialminister Hundstorfer und Finanzstaatssekretär Schieder für die große Unterstützung dieser wichtigen Verbesserung.

