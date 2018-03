25 Jahre OeNB in New York

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) feiert in diesen Tagen das 25-jährige Bestehen ihrer Repräsentanz in New York. "Die Bilanz, die wir ziehen, ist äußerst positiv. Für die OeNB war und ist es ein großer Vorteil, am wichtigsten Finanzplatz der Welt vertreten zu sein", sagte Gouverneur Dr. Ewald Nowotny anlässlich der Jubiläumsfeier am Donnerstag in New York.

Die Repräsentanz New York wurde 1987 mit dem Ziel gegründet, bei der Veranlagung der Währungsreserven im Dollarraum direkt vor Ort zu sein. Daneben waren auch der Aufbau von wichtigen Netzwerken und die Informationsbeschaffung über die neuesten Entwicklungen am Finanzmarkt eine wesentliche Motivation. Darüber hinaus fungierte die Repräsentanz auch als Anlaufstelle für amerikanische Partner in Bezug auf Fragen zum österreichischen Banken- und Finanzsystem.

"Die Nähe zu diesem Markt hat sich als zielführend und Ertrag bringend erwiesen. Das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand bei weitem", sagte Dr. Peter Zöllner, in der OeNB für die Repräsentanz verantwortliches Direktoriumsmitglied und selbst wesentlich am Aufbau beteiligt. Er legte von 1987 bis 1991 als Repräsentant der OeNB in New York die Grundlagen für eine erfolgreiche Arbeit. Zöllner gilt als einer der besten Treasurer in der Welt der Zentralbanken. Seine Berufung in den Vorstand der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), gegen starke internationale Konkurrenz, ist ein Beleg für die Wertschätzung seiner fachlichen Qualifikation.

Die OeNB war die erste Zentralbank des Eurosystems, die eine Repräsentanz mit Handelstätigkeit in New York eröffnete. Zwischenzeitlich sind mehrere Zentralbanken diesem Beispiel gefolgt und haben bei der Vorbereitung und Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit auf die langjährige Erfahrung der OeNB-Repräsentanz New York zurückgegriffen.

