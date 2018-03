TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 28. Februar 2013 von Mario Zenhäusern "Mittler zwischen den Welten"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Der Rücktritt von Benedikt XVI. ermöglicht eine Diskussion über das Papsttum. Das könnte seinem Nachfolger helfen. Denn der steht vor der schier unlösbaren Aufgabe, die Reformer zufriedenzustellen, ohne die Konservativen zu verärgern.

Papst Benedikt XVI. zieht sich heute vom Heiligen Stuhl zurück. Er wird zwar auch in Zukunft den Titel "Seine Heiligkeit" tragen und sich "emeritierter Papst" nennen, wie der Vatikan mitteilte, das Sagen aber wird im Petersdom künftig ein anderer haben. Und dessen Aufgabe wird keine leichte sein.

Die Wahl des neuen Papstes ist in jedem Fall eine Richtungsentscheidung. Nach mehr als drei Jahrzehnten mit einem polnischen bzw. bayerischen Papst pochen jetzt die im Kardinalskollegium stark überrepräsentierten Italiener wieder auf ihr Recht, den Pontifex maximus zu stellen. Ihnen gegenüber stehen im Konklave die Purpurträger aus Afrika, Asien und Südamerika, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen wollen. Und schließlich ist da noch der Machtkampf zwischen dem konservativen Flügel innerhalb der Kirche, der keine Veränderungen zulassen will, und den Reformern, die für Neues offen sind.

Fakt ist, dass an Reformen kein Weg vorbeiführt, will die römisch-katholische Kirche nicht weiter an Boden verlieren. Vor allem in Europa. Die Rolle der Frau in der Kirche, die zumindest verschrobene, mitunter sogar verlogene Sexualmoral, der Zölibat, der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen oder der Dialog mit anderen Glaubensrichtungen, insbesondere Muslimen und Juden - alles Stolpersteine, die es auf dem Weg zu einer wiedererstarkten katholischen Kirche aus dem Weg zu räumen gilt.

Der neue Oberhirte im Vatikan wird sich nicht zuletzt auch mit Österreich beschäftigen müssen. Die Erzdiözese Salzburg wartet schon lange auf eine Entscheidung, was die Nachfolge von Alois Kothgasser anbelangt. Auch in Feldkirch und Graz stehen Entscheidungen aus, in Linz und St. Pölten sind spätesten 2015 Neuernennungen notwendig. Der nächste Papst muss also ein Mittler sein zwischen den Welten. Er sollte die Erneuerer unter dem Kreuz zufriedenstellen, ohne die Bewahrer zu sehr zu brüskieren. Er sollte Brücken bauen, wo viele seiner Vorgänger tiefe Gräben aufgerissen haben. Gesucht wird ein katholischer Superman, der alles verändert und niemanden verärgert. Eine schier unlösbare Aufgabe.

Papst Benedikt XVI. hat mit seinem Rücktritt einen mutigen Schritt gesetzt. Er hat gezeigt, dass auch der Nachfolger Petri nur ein Mensch ist, mit all seinen Stärken und Schwächen. Das könnte eine völlig neue Diskussion ermöglichen. Über das Papsttum und über den Vatikan. Das ist zumindest ein Fünkchen Hoffnung für den neuen Oberhirten.

