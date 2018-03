Seniorenbund setzt sich durch: Rückwirkend per 1. Jänner kriegen zehntausende Alleinverdiener-Senioren mehr Geld ins Börserl!

Spindelegger und Fekter halten ihr den Senioren gegebene Wort und weiten Bezieherkreis deutlich aus!

Wien (OTS) - Zu den heute im Nationalrat angenommenen Änderungen des "besonderen Pensionistenabsetzbetrages" (sog. AVAB für Pensionisten), hält Mag. Gertrude Aubauer, ÖVP-Seniorensprecherin und Bundesobmann-Stellvertreterin im Österreichischen Seniorenbund fest:

"Mit den heute beschlossenen Änderungen erhalten rückwirkend per 1. Jänner zehntausende weitere Pensionsbezieher ihren ehemaligen Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB) durch den 'besonderen Pensionistenabsetzbetrag' zumindest zum Teil zurück. Die bisherige Grenze lag bei einer Brutto-Monatspension von rund 1.750,- -überschritt man diese Grenze um nur einen einzigen Euro, verlor man den ganzen Absetzbetrag. Genau das haben wir heute geändert:

Rückwirkend per 1. Jänner 2013 werden auch Alleinverdiener-Pensionen mit einer Brutto-Monatspension von rund 2.200,- Euro zumindest einen Teil des Absetzbetrages erhalten - dieser wird nämlich künftig zwischen 1.750,- und 2.200,- linear ausgeschliffen. Insgesamt haben damit zehntausende Alleinverdiener-Senioren künftig mehr Geld im Börserl. Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger und Finanzministerin Dr. Maria Fekter haben damit eingehalten, was sie im Rahmen der Pensionsverhandlungen im vergangenen Herbst den Seniorinnen und Senioren versprochen hatten!"

"Alle Betroffenen, die im Vorjahr keinen 'besonderen Pensionistenabsetzbetrag' nutzen konnten, müssen jetzt nach Inkrafttreten des Gesetzes einen entsprechenden Antrag stellen. Wer den Absetzbetrag 2012 bezog, ihn jedoch aufgrund der Teuerungsabgeltung per Jänner 2013 verloren hat, soll automatisch 'aufgerollt' werden - diese Arbeit wird lt. Gesetz bis September 2013 abgeschlossen sein", betont die Seniorenvertreterin zu den wichtigen praktischen Details der Regelung.

"Ausdrücklich hinweisen will ich noch darauf, dass schon im Vorjahr eine weitere Verbesserung für alle Alleinverdiener-Pensionisten - unabhängig vom Monatseinkommen - im Nationalrat beschlossen wurde: Ab dem Steuerjahr 2011 erhalten diese Pensionisten wieder die deutlich besseren Absetzmöglichkeiten im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung. Das heißt für alle Betroffenen: Ran an die Formulare zur Arbeitnehmerveranlagung (sog Steuererklärung)! Holen Sie sich Ihre zu viel bezahlten Steuern zurück", wendet sich Aubauer an die mehr als Hunderttausend insgesamt Betroffenen und betont dazu abschließend: "Die Landesorganisationen des Seniorenbundes stehen als unsere erfolgreichen Serviceorganisationen dabei mit Rat und Tat zur Hilfe!"

Österreichischer Seniorenbund, stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at www.seniorenbund.at