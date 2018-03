GPA-djp-Jugend: Sozialpartnerpläne zur Bildungsreform sind mit Vorsicht zu genießen

Modell benachteiligt vor allem BMHS-AbsolventInnen, die damit ein Jahr später in den Arbeitsmarkt einsteigen würden

Wien (OTS/ÖGB) - "Wir sehen die heute von den Sozialpartnern präsentierten Vorschläge für eine Bildungsreform mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, sie sind mit Vorsicht zu genießen", kommentiert der Jugendvorsitzende in der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Florian Hohenauer. Wesentlichste Neuerung und gleichzeitig schärfster Kritikpunkt sei die geforderte, gemeinsame 9. Schulstufe für alle, womit die BMHS erst in der 10. Schulstufe beginnen würden. "Das führt natürlich dazu, dass zum Beispiel ein/e AbsolventIn einer HAK oder einer HTL ein Jahr später in den Arbeitsmarkt einsteigen kann, was einen Verlust in Bezug auf das Lebenseinkommen bedeutet", so Hohenauer.

Das Sozialpartnermodell sieht außerdem ein Modell vor, wonach AHS-AbsolventInnen innerhalb eines Jahres einen Lehrabschluss in vorwiegend kaufmännischen Berufen nachholen können. "Auch wenn im Papier die Rede davon ist, dass die Betroffenen nicht wie Lehrlinge sondern wie Angestellte bezahlt werden müssen, stellt sich die Frage nach der Einstufung", erklärt GPA-djp-Bundesjugendsekretär Helmut Gotthartsleitner: "Aus unserer Sicht ist hier der Schaffung billiger Arbeitsplätze Tür und Tor geöffnet. Auch wenn laut ÖGB nur eine Minderheit von dieser Maßnahme profitieren würde, unseren Erfahrungen nach kann diese Ausnahme sehr schnell zur Regel für die AHS AbsolventInnen werden, die einen Berufseinstieg wagen. Außerdem besteht ja schon jetzt die Möglichkeit einer verkürzten Lehrzeit, wozu braucht es dann noch eine zweite Variante?"

Vorsicht geboten sei bei der Potenzialanalyse, die als Teil des Bildungsportfolios in mehreren Bereichen des Papiers ein wesentliches Element der Reformvorschläge darstellt. "Im Grunde kann es sich dabei um ein brauchbares Instrument handeln, allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, wenn es um die konkrete Frage der Gestaltung geht. Zu schnell kann ein solches Instrument zu einer selektiven Maßnahme werden, auf deren Basis entschieden wird, ob jemand einen Lehrplatz bekommt oder nicht", gibt Gotthartsleitner zu bedenken, der außerdem fordert, dass die Potenzialanalyse so durchgeführt werden soll, dass die SchülerInnen davon profitieren. "Es braucht keinen Multiple-Choice-Test, sondern die Möglichkeit eines Feedbackgesprächs mit den Betroffenen, das ihre Orientierung und der Selbstreflexion unterstützt und damit der richtigen Entscheidung für die weitere Ausbildung dient."

Durchaus positiv bewerten Hohenauer und Gotthartsleitner die im Modell verankerten ersten Schritte zur Qualitätssicherung in der Lehrausbildung (Überprüfung der Ausbildungseignung der Betriebe, neue Kriterien für die Vergabe des "Staatlich ausgezeichneten Lehrbetriebes", Antragsrecht für Lehrlinge, wenn es um eine Förderung für den Vorbereitungskurs auf die Lehrabschlussprüfung geht): "Aber auch hier wünschen wir uns als GPA-djp-Jugend mehr, diese Maßnahmen gehen nicht weit genug. Wir fordern nicht umsonst seit Jahren eine Offensive in Richtung Ausbildungsqualität, die diesen Namen auch verdient! In diesem Sinne regen wir auch die Einführung eines Benchmarksystems für die Lehrausbildung an, in dem auch dieser Ausbildungszweig permanent hinsichtlich einer qualitativ hochwertigen Ausbildung überprüft wird."

Rückfragen & Kontakt:

Litsa Kalaitzis

Gewerkschaft der Privatangestellten,

Druck, Journalismus, Papier



Tel.: 05 0301-21553

Mobil.: +43 676 817 111 553

Email: litsa.kalaitzis @ gpa-djp.at

Internet: www.gpa-djp.at