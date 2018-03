FPÖ-Venier: Gesamtschul-Clique unter sich?

Landesbildungsenquete als Kaffeekränzchen - und statt Sachertorte gibt's dazu ideologischen Einheitsbrei

Wien (OTS) - Als typische Propagandaveranstaltung wertet FPÖ NAbg. GR Mathias Venier die "Landesbildungsenquete", zu der LH Platter und LR Dr. Palfrader für heute geladen haben: "Dass die Tiroler Volkspartei - gegen die Vorgaben der eigenen Bundespartei - auf den Richtung Abgrund fahrenden Gesamtschul-Zug aufgesprungen ist, ist nach wie vor unbegreiflich. Dann aber noch auf Landeskosten eine 'Bildungs'-Enquete zu veranstalten, in der ausschließlich dieses Modell bejubelt wird, ist schon ein starkes Stück."

Allein die Einladungsliste beweise, dass hier weder eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Schulmodellen, noch überhaupt eine Diskussion erwünscht sei, so der FP-Mandatar: "Man hat zuletzt sogar die Vorarlberger LR Mennel ins Boot geholt, damit nur ja genug Gesamtschulbefürworter dabei sind, während ein renommierter Kritiker des Modells kurzfristig ausgeladen wurde. Dies, obwohl gerade in Vorarlberg etliche Pannen bei der Einführung eines Gesamtschulversuchs passiert sind. Insgesamt kann man die Veranstaltung nur als einen Kaffeeklatsch mit ideologischem Einheitsbrei oder als eine Selbst-Beweihräucherungsfeier nach Vorbild des ehemaligen Ostblocks bezeichnen. Man bleibt unter sich und alles ist ganz toll. Dass in der Realität das Gesamtschul-Modell massive Probleme mit sich bringt, interessiert die Herrschaften in ihrer Verbohrtheit nicht."

Insbesondere bei der Herstellung eines adäquaten Ordnungsrahmens in den Klassen und der Begabtenförderung werde die Landesregierung im Falle einer tatsächlichen Einführung der Gesamtschule ihre blauen Wunder erleben, so Venier.

