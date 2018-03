Presseeinladung: Spatenstich für drei neue Familienhäuser

Hinterbrühl/Wien (OTS) - Vor 55 Jahren wurde das SOS-Kinderdorf Hinterbrühl/NÖ eröffnet. Bis heute war es Zuhause für mehr als 1.200 Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihren leiblichen Familien aufwachsen konnten. Durch jahrzehntelange intensive Nutzung sind die Häuser stark abgewohnt sowie vom Bau- und Wohnstandard nicht mehr zeitgemäß. Nachdem in den letzten Jahren immer wieder einzelne Häuser saniert oder neu errichtet wurden, steht nun wieder ein großes Projekt an.

Dank vieler Spender und vor allem der Hilfe von vier Unternehmenspartnern ist es SOS-Kinderdorf möglich mit dem Neubau von drei Häusern zu beginnen. Die Familienhäuser sollen bis Ende des Jahres fertiggestellt sein und zum Zuhause für je vier bis sechs Kinder werden, die von SOS-Kinderdorf-Müttern/Vätern oder PädagogInnen in schwierigen Lebenslagen aufgefangen und liebevoll begleitet werden.

Verschiedenste Aktionen der Unternehmen lösten bei den MitarbeiterInnen, Vorständen, PartnerInnen und KundInnen eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, die nachhaltig für mehrere Generationen von Kindern in die Zukunft wirkt. DANKE!

Spatenstich für drei Familienhäuser



Wer:



Klaus Buchleitner, Generaldirektor Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien



Martin Gaber, General Manager Marionnaud



Robert Kögl, CFO - Finance and Administration Director, Mitglied der

Geschäftsleitung Microsoft Österreich GmbH



Robert Menzl, Direktor ÖAMTC-Mitgliederservice Wien,

Niederösterreich und Burgenland



Ulrike Schelander-Sertic, Leiterin SOS-Kinderdorf Hinterbrühl



Josef Lammer, Geschäftsleiter SOS-Kinderdorf Wien, NÖ, OÖ



Clemens Klingan, Leiter "Private Förderer und Partner"

SOS-Kinderdorf



Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich zum Spatenstich

ein.



Datum: 5.3.2013, um 16:30 Uhr



Ort:

SOS-Kinderdorf Hinterbrühl/NÖ

Kröpfelsteigstraße 42, 2371 Hinterbrühl



