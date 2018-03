FPÖ-Kickl: Rot-Weiß-Rot-Karte wird zur "Roten Karte" für Regierung

Eigene Akademiker im Land halten statt ausländische Glücksritter importieren

Wien (OTS) - Statt sich auf den Zuzug qualifizierter Ausländer zu verlassen, solle die SPÖ/ÖVP-Regierung lieber die heimischen Akademiker fördern, denn hier seien die Arbeitslosenquoten dramatisch angestiegen, sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. Somit sei die Strategie der Regierung, sogenannte "qualifizierte Ausländer" ins Land zu holen, der absolut falsche Weg. Besser wäre es, würden sich Rot und Schwarz um die eigenen Jungakademiker kümmern, denn hier seien starke Abwanderungstendenzen zu verzeichnen, forderte Kickl.

Österreich sei unter Rot/Schwarz zu einem Paradies für Einwanderer in unser Sozialsystem geworden. Von höherer Qualifikation sei hier keine Rede, da das Hochsteuerland Österreich für höchst- und hoch qualifizierte Zuwanderer höchst uninteressant sei, so Kickl. "Österreich benötigt eine qualifizierte Zuwanderung genauso wenig wie eine unqualifizierte Zuwanderung ins Sozialsystem", betonte Kickl. So ist die Rot-Weiß-Rot-Karte zur 'Roten Karte' für die Bundesregierung geworden", so Kickl.

Es sei auch die absolut falsche und kontraproduktive Maßnahme, jetzt die Kriterien für eine qualifizierte Zuwanderung aufweichen zu wollen, denn das erzeugt nur einen unnötigen zusätzlichen Druck auf den ohnehin angespannten Arbeitsmarkt, warnte Kickl. "Einen diplomierten Olivenpflücker werden wir genauso wenig brauchen können wie einen unqualifizierten Olivenpflücker", so Kickl. Abgesehen davon sei der Wert von im Ausland erworbenen Qualifikationen oft mehr als fragwürdig und würde in vielen Fällen nicht einmal annähernd den Standards entsprechen die wir hier in Österreich hätten, so Kickl.

Es sei höchste Zeit für Rot und Schwarz sich von ihren Zuwanderungsphantasien zu verabschieden und sich endlich um die Österreicher zu kümmern und diese zu fördern. Denn nur so bleibe die Wertschöpfung der in Österreich erworbenen Ausbildungen, die Zig-Millionen gekostet habe, im Land, so Kickl.

