Erstausstrahlung am 26.02.: "Die Holzbaronin", ein vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderter Zweiteiler

Wien (OTS) - Der Zweiteiler "Die Holzbaronin", eine Ko-Produktion des ZDF mit Graf Film und Ziegler Film, wurde vom FERNSEHFONDS AUSTRIA mit 650.000,- Euro (10,5 % der Gesamtherstellungskosten) gefördert. Die Erstausstrahlung des Fernsehfilms erfolgt am 26. Februar 2013 um 20.15 Uhr im ZDF. Der zweite Teil wird im Anschluss gezeigt. Der ORF sendet diese Produktion am 8. Juni 2013.

Historienzweiteiler mit Christine Neubauer in der Hauptrolle als "Holzbaronin"

"Die Holzbaronin" erzählt die Geschichte der Unternehmerin Elly Seitz (Christine Neubauer). Elly wird zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats in einem holzverarbeitenden Unternehmen gewählt. Seit vielen Jahren hatte sie darauf hingearbeitet, den traditionsreichen Betrieb ihrer Familie zu leiten. Doch das Glück als Chefin währt nicht lange. Noch während der Ernennungssitzung steht auf einmal Kriminalkommissar Fröbe in der Tür und nimmt sie fest. Elly wird von einem anonymen Anrufer beschuldigt, ihren Mann im Jahre 1944 getötet zu haben. In einer langen Vernehmung will Fröbe ein Geständnis von Elly erzwingen und Licht ins Dunkel der vergangenen Geschehnisse bringen. Während seiner bohrenden Befragung blickt Elly zurück auf ihr bisheriges Leben. Es ist geprägt von einer großen Liebe, schrecklichen Verlusten, dem Kampf für das Unternehmen und der Anerkennung in ihrer Familie.

In weiteren Hauptrollen sind Harald Schrott als Vater der "Holzbaronin" und Simon Schwarz als Kriminalkommissar Fröbe zu sehen. Gedreht wurde in Wien, Baden-Baden und im Schwarzwald.

"Die Holzbaronin" basiert auf Motiven des 2005 erschienenen Romans "Die Holzbarone", in dem der selbst aus einer Holzdynastie stammende Unternehmer, Journalist und Verleger Casimir Katz die Geschichte seiner Familie verarbeitete.

Weitere Informationen über geförderte Fernsehfilmprojekte des FERNSEHFONDS AUSTRIA sowie zu den Antragsterminen 2013 sind auf der Website der RTR-GmbH unter dem Link http://www.fernsehfonds.at abrufbar.

