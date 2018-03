TIROLER TAGESZEITUNG - Europa muss in höheren Gang schalten - Leitartikel von Alois Vahrner vom 23. Februar 2013

Innsbruck (OTS) - Ut.: Auch wenn der peinliche Budgetstreit der EU ebenso entschärft scheint wie die Eurokrise: Mit seiner Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners verliert Europa zunehmend den Anschluss. Und gefährdet damit seinen Wohlstand.

Und wieder hat der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, diesmal bei seiner ersten europapolitischen Rede in Berlin, sehr viel Richtiges und Wichtiges gesagt. Gauck konstatiert nicht nur ökonomische Probleme, sondern - was vielleicht noch schwerer wiegt -auch eine Krise des Vertrauens in das politische Projekt Europa. Unter den Bürgern herrsche Ungeduld, Erschöpfung und Frustration. Europa müsse viel enger zusammenrücken und damit auch Kompetenzen nach Brüssel abgeben.

Gauck hat von A bis Z Recht. Die EU hat unbestreitbar riesige Verdienste, der größte davon natürlich die fast 70 Jahre Frieden auf dem früher so verfeindeten Kontinent, was ja im Vorjahr auch mit dem Friedensnobelpreis honoriert wurde. Im Binnenmarkt EU wurden viele Hürden und Schranken abgebaut, mit der Osterweiterung wurde der "Eiserne Draht" zwischen Ost und West endgültig durchschnitten. Dass in 17 von 27 EU-Mitgliedsländern mit dem Euro, einer einzigen Währung, bezahlt wird, ist ebenfalls ein Quantensprung.

Aber gerade die Eurokrise (mit all ihren fehlenden zentralen Durchgriffsrechten) oder die zunehmenden Egoismen haben gezeigt:

Europa ist noch nicht überm Berg. Ganz im Gegenteil: Es häufen sich auch die Alarmsignale. Laut Umfragen sinkt die EU-Zustimmung in der gesamten Union. In Großbritannien, wo Premier David Cameron für 2017 eine Volksabstimmung angekündigt hat, sind derzeit zwei Drittel für den Austritt. Und statt engerer europäischer Integration wollen sich in einigen Staaten Regionen (nicht nur die Schotten in Großbritannien) vom jeweiligen Nationalstaat abspalten.

Dazu ist auch die Eurokrise keineswegs endgültig gelöst. Die Defizite sind in einigen Ländern deutlich höher als geplant. Von den drei großen Euroländern fungiert nur Deutschland als Lokomotive. Italien droht, je nach Ausgang der Wahlen sich und die ganze Eurozone in Turbulenzen zu stürzen. Frankreich, das sich lange mit den Deutschen als Führungsduo präsentierte, steuert zusehends in eine Krise. Dazu leidet nicht nur Griechenland, sondern fast ganz Südeuropa unter einer verheerend hohen Arbeitslosigkeit, gerade unter Jugendlichen. Europa steht vor wahren Mammutaufgaben, um nicht noch weiter Boden gegen über Amerika und Asien zu verlieren. Nichts weniger als der Wohlstand und der soziale Friede stehen dabei auf dem Spiel. Mangelnde Möglichkeiten und fehlender Wille der Verantwortlichen stehen bisher gro ßen Würfen entgegen. Diese braucht Europa aber jetzt, sonst dreht sich die Spirale unaufhaltsam nach unten.

