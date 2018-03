FPÖ: Venier: Arlberg-Tunnel muss offen bleiben!

Totalsperre für über ein halbes Jahr kommt nicht in Frage

Wien (OTS) - Der Ausdruck übelsten technokratischen Scheuklappendenkens ist für den Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordneten Mathias Venier die von ASFINAG und Verkehrsministerium vorgesehene Total-Sperre des Arlberg-Tunnels: "Dass der Tunnel saniert werden muss, ist klar und dient der Sicherheit des durchfließenden Verkehrs. Allerdings wird man sich hier etwas Besseres einfallen lassen müssen, als die Röhre einfach für über ein halbes Jahr oder noch länger dicht zu machen. An die Wirtschaft und an die Tourismusregion Oberland hat offenbar in Wien niemand gedacht."

Für den FPÖ-Mandatar sind hunderte Kilometer Umweg für den LKW-Verkehr ebenso unzumutbar wie die Verlegung des Pkw-Verkehrs auf die Pass-Straße: "Hier schadet man einer Vielzahl von Unternehmen massiv, der Güterverkehr zwischen Tirol und Vorarlberg sowie der Schweiz wird unnötig behindert. Und unsere Tourismusorte am Arlberg bis herunter nach Landeck können dann den Durchzugsverkehr ertragen -das kann es nicht sein."

Mathias Venier erwartet sich hier auch ein aktives Engagement der Tiroler Landesregierung, um das geplante Konzept abzuwenden.

