AK schlägt Alarm: Mehr als 400.000 arbeiten für Mini-Löhne. Frauen, schlecht Ausgebildete und Junge besonders betroffen

Linz (OTS) - Immer mehr Menschen müssen für Löhne arbeiten, von denen sie kaum leben können. Mehr als 400.000 Beschäftigte in Österreich bekommen einen Bruttostundenlohn, der unter der Niedriglohnschwelle liegt. Besonders betroffen sind Menschen mit geringer Ausbildung, Frauen und Junge. "Diese Tendenz müssen wir stoppen - mit Investitionen, einem Qualifizierungsschub und einer Anhebung des Mindestlohns auf 1500 Euro", fordert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Im Euroraum und in Österreich waren 2010 laut Eurostat rund 15 Prozent der Produktions- und Dienstleistungsbeschäftigten (ohne öffentliche Verwaltung und Sozialversicherung) Niedriglohnempfänger/-innen. Das bedeutet, dass der Lohn pro Stunde (ohne Zahlungen für Überstunden) nur zwei Drittel oder weniger des Medianlohns ausmacht (Median = je die Hälfte verdient mehr bzw. weniger). 2010 betrug die Niedriglohnschwelle in Österreich 8,6 Euro pro Stunde. Bei den Geringqualifizierten ist jeder/jede Dritte betroffen, bei den Arbeitnehmerinnen und bei den Jungen jede/jeder Vierte.

"Unternehmen und Politik müssen mehr für Einkommensgerechtigkeit tun und in eine Zukunft mit guten Arbeits- und Entlohnungsbedingungen investieren", so der AK-Präsident. Wichtig wäre auch ein Mindestlohn von 1500 Euro.

Öffentliche Gelder sollen nur an jene Betriebe gehen, die nachweislich qualitative Kriterien erfüllen. Die Arbeiterkammer denkt dabei speziell an die Jugend und die Frauen: So sollten öffentliche Aufträge und Förderungen nur jene Betriebe bekommen, die Jugendliche mit Unterstützungsbedarf fördern, aktiv für Gleichstellung sorgen oder ökologische Maßnahmen setzen. Auf diese Weise soll der Anteil der Jugendlichen ohne Ausbildung auf unter zehn Prozent gesenkt, mehr Geschlechtergerechtigkeit erreicht und eine sozial-ökologische Entwicklung in Schwung gebracht werden.

Die besorgniserregenden Niedriglohn-Fakten:

- Der Anteil der Niedriglohnempfänger/-innen erhöhte sich in Österreich zwischen 2006 und 2010 von rund 14 auf 15 Prozent (Euroraum: von 14,4 auf 14,8 Prozent).

- Auffällig hoch sind das Ausmaß und der Anstieg bei den Beschäftigten mit maximal Pflichtschulabschluss: Mit 35 Prozent ist mehr als jede/jeder dritte Geringqualifizierte betroffen, 2006 waren es "nur" knapp 30 Prozent. Im Euroraum betragen die Vergleichswerte 28 bzw. 23 Prozent.

- Auch bei den Frauen hat Österreich mit 25 Prozent einen überdurchschnittlich hohen Niedriglohnanteil (Euroraum: 19 Prozent).

- Von den Unter-30-Jährigen müssen mehr als 24 Prozent für einen Niedriglohn arbeiten (Euroraum: knapp 28 Prozent).

- Am meisten verbreitet sind Niedriglöhne in der Beherbergung und der Gastronomie, wo 61,5 Prozent (mehr als 100.000 Beschäftigte) betroffen sind. Im Handel ist ein Fünftel betroffen, das sind auch mehr als 100.000 Arbeitnehmer/-innen.

(Quelle: Eurostat, AK-OÖ-Eigenberechnungen)

