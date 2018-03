A V I S O: PK LHStv. Peter Kaiser: "Aktuelles zum Thema Pferdefleisch in Kärntner Produkten", heute, 11.30 Uhr

Klagenfurt (OTS/LPD) - Kärntens Gesundheitsreferent LHStv. Dr. Peter Kaiser gibt heute, Donnerstag, eine Pressekonferenz zum Thema:

"Aktuelles zum Thema Pferdefleisch in Kärntner Produkten". Die PK findet um 11.30 Uhr in der Lebensmitteluntersuchungsanstalt (LUA), Kirchengasse 43, Sockelgeschoss, Raum 60, in 9020 Klagenfurt am Wörthersee statt.

Weitere Gesprächspartner: Alfred Dutzler, Leiter der Lebensmittelaufsicht Kärnten, Dr. Gunther Vogl, Leiter der Lebensmitteluntersuchungsanstalt.

(Schluss AVISO)

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

Tel.: 05- 0536-10201

http://www.ktn.gv.at