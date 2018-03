FPÖ-Kunasek: Ski-WM 2013: Gratulation an die Athleten!

Hervorragende sportliche Leistungen trotz schwerfälligem ÖSV-Apparat

Wien (OTS) - Der freiheitliche Sportsprecher, NAbg. Mario Kunasek, gratuliert den Skifahren des ÖSV zu ihren ausgezeichneten Leistungen. "Zwei Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen können sich wirklich sehen lassen. Unsere Skifahrer haben sich hervorragend geschlagen und eindrucksvoll bewiesen, dass Österreich zu den Top-Skinationen der Welt zählt", freut sich NAbg. Mario Kunasek.

"Bei all der Euphorie darf jedoch nicht auf die ernstzunehmende Kritik einiger Sportler am ÖSV vergessen werden", so Kunasek, der auf die kritischen Worte in Richtung ÖSV von Hermann Maier und Marcel Hirscher anspielt. "Die verkrusteten Strukturen des ÖSV müssen endlich aufgebrochen und der schwerfällige Apparat verschlankt werden. Fördermittel dürfen nicht irgendwo versumpfen, sondern müssen dort ankommen wo sie dringend benötigt werden und den größten Ertrag bringen - beim Sportler. Nur so können rot-weiß-rote Erfolge auch in Zukunft sichergestellt werden", schließt Mario Kunasek.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at