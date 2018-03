A V I S O - Morgen, Dienstag, 16.00 Uhr, PK LH Dörfler zu Euregio "Senza Confini" und Verleihung Landesorden an Präsident Zaia

Klagenfurt (OTS/LPD) - Landeshauptmann Gerhard Dörfler lädt morgen, Dienstag, zur Pressekonferenz anlässlich der "Konstituierenden Sitzung der Versammlung der Euregio Senza Confini". In diesem Rahmen findet auch die Verleihung des "Kärntner Landesordens in Gold" an den Präsidenten der Region Veneto, Luca Zaia, statt.

Die PK und die Verleihung finden um 16.00 Uhr im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung, Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, statt. Weitere Teilnehmer sind Luca Zaia, Präsident der Region Veneto, und Renzo Tondo, Präsident der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien.

(Schluss Aviso)

Rückfragen & Kontakt:

Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

Tel.: 05- 0536-10201

http://www.ktn.gv.at