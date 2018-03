Neues Volksblatt: "Selbstkritik" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 18. Februar 2013

Linz (OTS) - "Dummheit, die man bei den anderen sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt", meint Wilhelm Busch. Wie recht er hat sieht man immer dann, wie viel Lob und Zuspruch Personen oder Institutionen, zum Beispiel der Rechnungshof, bekommen, wenn sie Dummheit und Fehlverhalten aufdecken. Bei den anderen. Mit dem Lob ist es nämlich schnell vorbei, wenn man selber in der Kritik steht; das wirkt sich gar nicht erhebend aufs Gemüt aus und hat oft recht heftige Reaktionen zur Folge.

Die Angriffe der SPÖ im Zusammenhang mit dem Salzburger Finanzskandal auf den Rechnungshof zeigen uns, wie schnell aus einer fachlich und moralisch über jede Kritik erhabenen Institution eine Ansammlung von Stümpern werden kann; von "Prüfungsversagen" war sogar die Rede. Nun könnte man sagen, das sei eine Sache zwischen SPÖ und Rechnungshof. Stimmt nicht; denn mit solchen Angriffen wird das Ansehen des obersten Prüforgans der Republik demoliert. Was nicht gerade von staatspolitischer Reife und Verantwortungsbewusstsein zeugt. Und es zeigt, wie die SPÖ mit der von ihren Leuten zu verantwortenden gigantischen Verschleuderung von Steuergeld umgeht:

Keine Spur von Selbstkritik, dafür der Versuch, andere anzupatzen und so von der eigenen Misswirtschaft abzulenken.

Wenn es stimmt, dass Selbstkritik der erste Weg zur Besserung ist, dann schaut es für die Zukunft nicht sehr rosig aus.

