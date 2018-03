Bartenstein: Angekündigte ÖBB-Gewinne basieren auf Milliarden- Zuschüssen

ÖBB-Chef Kern kalkuliert auf der Basis hoher staatlicher Förderungen

Wien, 17. Februar 2013 (ÖVP-PK) "ÖBB-Chef Christian Kern verfolgt hehre Ziele, wenn er angekündigt, ab 2015 stabil in der Gewinnzone fahren zu wollen", sagt ÖVP-Infrastruktursprecher Martin Bartenstein zu ÖBB-Chef Kern. "Der österreichische Steuerzahler steht allerdings jährlich mit sieben Milliarden Euro für die ÖBB gerade, davon fünf Milliarden Euro Zuschüsse und zwei Milliarden Euro Haftungen. Kern kalkuliert auf der Basis dieser hohen Subventionen. Aus der Sicht des Steuerzahlers schrieben die ÖBB daher auch weiterhin rote Zahlen." Kerns Behauptung sei demnach

eine Täuschung der Österreicher. "Der Verlust 2015 wird also nach wie vor im Milliardenbereich sein", so Bartenstein abschließend. ****

