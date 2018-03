FPÖ-Hofer: Unsinnige SPÖ-Anwürfe gegenüber RH

Krainers Kritik ist zurückzuweisen

Wien (OTS) - FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer verurteilt die Kritik am Rechnungshof durch SPÖ-Krainer aus Schärfste. Dieser unterstelle dem RH in Bezug auf die Salzburger Finanzaffäre versagt zu haben. Dies sei zurückzuweisen und völlig unsinnig. Dem RH seien bewusst falsche Unterlagen übermittelt worden, was in weiterer Folge zum Prüfergebnis geführt habe. Hofer hält fest, dass diese von Krainer getätigten Äußerungen deshalb völlig absurd einzustufen und staatspolitisch unverantwortlich seien. Vielmehr müsste man sich jetzt darauf konzentrieren verfassungsrechtlich gebundene tragfähige Lösungen für die Zukunft auszuarbeiten.

