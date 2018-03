GdG-KMSfB-Wohlmut: "Ja!" zum Schutz kommunaler Betriebe in Wien

Liberalisierungen bei der Daseinsvorsorge bringen schlechtere Dienstleistungen und kosten Arbeitsplätze

Wien (OTS/ÖGB) - "In den meisten Bereichen der Daseinsvorsorge bringen Liberalisierungen Verschlechterungen bei der Qualität der Dienstleistungen und drastischen Personalabbau. Deshalb ist bei der kommenden Wiener Volksbefragung ein klares 'Ja!' zum Schutz kommunaler Betriebe die einzig richtige Antwort", erklärte heute, Freitag, der Jugendvorsitzenden der GdG-KMSfB (Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe), Nicolai Wohlmuth.++++

"Nicht zuletzt belegt das dreijährige europäische Forschungsprojekt 'pique' die negativen Auswirkungen von Privatisierungen im kommunalen Bereich", sagte Wohlmuth. Angestrebte Produktivitätssteigerungen zahlen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit wachsendem Druck, steigender Verunsicherung, schlechteren Arbeitsverhältnissen und niedrigeren Einkommen.

Die Beispiele Portugal, London oder Großbritannien zeigen, dass sich eine Privatisierung langfristig nicht im Geringsten rechnet. Wohlmuth: Die Wasserprivatisierung in Portugal brachte trotz jährlicher Staatszuschüsse aufgrund der Gewinnmaximierung eine Kostenerhöhung für Endverbraucher von 400 Prozent. Wenn es keine dieser jährlichen Valorisierungen gibt, würden wie in London der Fall, Unmengen an Trinkwasser aufgrund von maroden Leitungen versickern." In Großbritannien gibt es nach der Privatisierung der Eisenbahn die teuersten Bahntickets Europas und eine zerfallende Infrastruktur.

"Unter einer Privatisierung würde aber auch die duale Ausbildung in Österreich, beziehungsweise in Wien leiden", stellte Wohlmuth klar. Während in Wien im Jahr 2012 nur 8,5 Prozent der Privatunternehmen (Ein-Personen-Unternehmen ausgenommen) Lehrlinge aufgenommen hatten, werden in Wien in öffentlichen Betrieben und überbetrieblichen Lehrwerkstätten mehr als ein Drittel der gesamten Lehrlinge ausgebildet. Wohlmuth: "Gerade in Zeiten hoher Jugendarbeitslosigkeit sollte daher die Ausbildung für Lehrlinge aber auch Gesundheits- und Krankenpflegerschüler/-innen sichergestellt werden. Nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels."

Eine klare Absage erteilt die GdG-KMSfB-Jugend dem seitens der FPÖ/ÖVP öffentlich und populistisch geforderten Gebührenstopp. "Das läuft auf eine taktische Privatisierung durch die Hintertüre hinaus", warnte Wohlmuth. Wie die Ausverkäufe unter der schwarz-blauen bzw. orangen-Bundesregierung zeigen (siehe BUWOG oder Austria Tabak), ist der Kosten-Nutzen-Faktor minimal, und zukünftige Generationen haben gar nichts mehr davon. Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Energie, Spitäler, Gemeindebauten, öffentliche Verkehrsmittel und alle anderen Gemeindebetriebe müssen in öffentlicher Hand bleiben. Daher braucht es bei der kommenden Wiener Volksbefragung von 7. bis 9. März ein eindeutiges JA zum Schutz der kommunalen Betriebe.

Rückfragen & Kontakt:

GdG-KMSfB, Referat für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

(01) 313 16 - 83 615

Informationen im Internet: www.gdg-kmsfb.at