GSK-Ergebnisse 2012: GBP 6,3 Mrd. an Aktionäre

- Sechs neue Arzneimittel seit Beginn 2012 eingereicht - Phase III Studiendaten für 14 Forschungsprojekte erwartet

Auszug aus dem Jahresrückblick von Andrew Witty, CEO von GSK

Trotz des herausfordernden Umfeldes hat GSK die Kernerträge pro Aktie (112,7p) auf CER Basis beibehalten, mehr als GBP 6,3 Milliarden an Aktionäre ausgeschüttet und herausragende Fortschritte erzielt, um potenzielle neue Medikamente für Atemwege, Onkologie, Diabetes und HIV voranzutreiben. Andrew Witty betont den exzellenten Fortschritt der Consumer Healthcare Sparte und in den Emerging Markets

26 % des GSK-Umsatzes kommt mittlerweile von den Emerging Markets, bei einem Plus von 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz in Consumer Healthcare ist um 5 % gestiegen, exklusive veräußerter OTC-Produkte. Bei Arzneimitteln und Impfstoffen gab es in den USA ein Minus von 2 %, 2011 waren es noch - 5 %. In Japan sind die Verkäufe um 6 % zurückgegangen, ohne Cervarix jedoch um 5 % gewachsen. In Europa verzeichnet GSK einen Umsatzrückgang von 7 %; die negative Preisgestaltung hat sich im Laufe des Jahres verstärkt und das Wachstum mit rund 6 % beeinflusst. Der Konzernumsatz liegt 1 % unter dem vom Vorjahr.

Im Bereich Forschung & Entwicklung hat der Konzern signifikante Fortschritte erzielt. Aktuell sind sechs neue Hauptprodukte im regulatorischen Zulassungsverfahren mit erwarteten Phase III-Daten für 14 Assets in 2013/2014. Im Laufe der kommenden drei Jahre bringt GSK weltweit potenziell 15 neue Produkte auf den Markt und ist hinsichtlich der Erreichung des Langzeitziels - Steigerung der Erträge aus F&E auf 14 % - zuversichtlich.

Der im zweiten Quartal 2012 angekündigte Veränderungsprozess wird fortgesetzt bei erwarteten Kosteneinsparungen von jährlich mindestens GBP 1 Milliarde bis 2016 bei damit verbundenen Kosten von GBP 1,5 Milliarden. Versorgungsprozesse sollen vereinfacht werden, Durchlaufzeiten verkürzt, Lagerbestände gering gehalten und der ökologische Fußabdruck reduziert werden. Aufgrund der nachhaltigen Änderungen im europäischen Rückerstattungs- und Preisumfeld wird Pharma Europe laufend restrukturiert, um die Kosten zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern. Um identifizierte Wachstumsmöglichkeiten in diesen Märkten zu unterstützen werden die Ressourcen neu verteilt.

GSK ist zuversichtlich, mit steigenden Verkäufen von neuen Pipeline-Produkten ab Ende 2013 die Kernbetriebsmarge mittelfristig verbessern zu können. Durch Akquisitionen und Kapitalbeteiligungen soll das Kerngeschäft weiter gestärkt werden. 2012 hat es drei wesentliche Transaktionen mit HGS, Shionogi und Theravance gegeben. Gleichzeitig veräußert GSK gezielt Randbereiche wie Vesicare, verschiedene OTC-Marken und australische pharmazeutische Produkte. Im Jahr 2013 erwartet GSK ein Wachstum der Kernerträge pro Aktie von 3 - 4 % CER und ein Umsatzwachstum von rund 1 % CER. Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen sind in 2013 Aktienrückkäufe im Umfang von GBP 1 - 2 Milliarden geplant.

Andrew Witty schließt seinen Jahresrückblick mit Danksagungen an MitarbeiterInnen, PartnerInnen und LieferantInnen ab - in der Überzeugung, dass GSK gut aufgestellt ist, um in aufstrebenden und innovationsfreundlichen Märkten erfolgreich zu sein und dass das Forschungsmodell funktioniert. Das schafft klare, langfristige Kapazitäten für GSK, um PatientInnen nachhaltige Innovation und Nutzen zu liefern sowie Aktionären anhaltende Performance und Erlöse.

