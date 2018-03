Hintner fordert Offenlegung der Kindercity-Finanzen und des Übernahmevertrages mit der AKNÖ

Frage nach dem Verbleib von 120.000 Euro offen

St. Pölten (OTS/nab ) - "Das Kostenargument der SPÖ-Organisation Kidspoint GmbH wirft dringend zu beantwortende Fragen auf. Laut Medienberichten (ORF-NÖ) entstehen durch die Kindercity jährliche Kosten von rund 100.000 Euro. Demgegenüber stehen Einnahmen durch Elternbeiträge in der Höhe von rund 35.000 Euro und ein Beitrag des Landes NÖ in Höhe von 35.000 Euro sowie ein Start-Beitrag der AKNÖ von 150.000 Euro. Im letzten Jahr hatte die Kindercity also insgesamt 220.000 Euro zur Verfügung, bei Kosten von 100.000 Euro. Die Frage nach dem Verbleib von 120.000 Euro im Falle einer Schließung ist demnach vollkommen offen. Aus diesem Grund fordern wir die sofortige Offenlegung der Kindercity-Finanzen und des Übernahmevertrages mit der AKNÖ", so LAbg. Hans Stefan Hintner zur derzeitigen Diskussion rund um die Schließung der Kindercity.

