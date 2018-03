ÖAAB gratuliert Josef Taus zum 80. Geburtstag

Mikl-Leitner: Unternehmertum und Arbeitnehmerschaft als Partnerschaft sehen

Wien (OTS) - "Im Namen des ÖAAB gratuliere ich mit großer Freude dem in Politik und Wirtschaft hoch geschätzten und verdienten Dr. Josef Taus zum 80. Geburtstag. In jungen Jahren hat er als Referent den ÖAAB durch sein hohe wirtschaftspolitische Kompetenz weiterentwickelt und als treues Mitglied hat er ihn bis heute durch die Jahre begleitet", so ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner.

"Josef Taus hat mit seinen vielen wichtigen Impulsen und Initiativen - vor allem im Bereich der Wirtschaft - Weichen für die Zukunft unseres Landes gestellt. Aber auch sein Wirken im Dr. Karl-Kummer-Institut und auf dem Gebiet der Sozialpolitik ist unvergessen. Er zeigt bis heute vor, wie Unternehmertum und Arbeitnehmerschaft als Partnerschaft gesehen und gelebt werden können", betont die ÖAAB-Bundesobfrau.

"Mit seinen mehr als 63 Arbeitsjahren ist er ein Vorbild für lebenslanges Wirken und ein sinnerfülltes Leben durch Arbeit. Ich wünsche ihm Gesundheit und noch viel weitere erfüllte Jahre", so Mikl-Leitner abschließend.

