Greenpeace-Erfolg: Asia Pulp & Paper stoppt Rodung des indonesischen Regenwalds

Lebensraum für Sumatra-Tiger und Orang-Utans vorerst geschützt

Wien (OTS) - Asiens größter Papierhersteller Asia Pulp and Paper (APP) wird ab sofort den Einschlag in den letzten Regenwäldern Indonesiens einstellen - das verkündet der Konzern heute in Jakarta. Greenpeace hat APP drei Jahre lang mit einer internationalen Kampagne aufgefordert, die Regenwaldzerstörung zu beenden. Im Rahmen der Kampagne hat die Umweltschutzorganisation auch zahlreiche Unternehmen überzeugen können, den Einkauf von Papier bei APP auszusetzen -darunter Adidas, MontBlanc, Mattel und Tchibo.

"Mit dem Rodungsstopp können die Orang Utans und die letzten Tiger Sumatras zumindest vorerst aufatmen.. Außerdem hat es positive Auswirkungen auf das weltweite Klima, wenn APP nun keine Torfregenwälder mehr rodet, sagt Oliver Salge, Greenpeace-Waldexperte in Deutschland.

In den vergangenen Monaten wurden zwischen Greenpeace und APP intensive Gespräche geführt, um die Einzelheiten des Einschlagstopps auszuhandeln. Dabei wurden auch die besonders wichtigen Torfregenwälder eingeschlossen. Diese sind relevant für das weltweite Klima, da sie riesige Mengen an Kohlenstoff in ihren bis zu 18 Meter dicken Torfböden speichern. Zudem will APP Maßnahmen ergreifen, die bereits gerodeten Torfwaldflächen anders zu bewirtschaften, um Treibhausgasemissionen zu minimieren. Als erster Schritt wurde die Einstellung jeglicher Infrastrukturmaßnahmen, wie der Bau von Entwässerungsgräben, zugesagt. Der Prozess soll durch Dritte überwacht werden.

APP ist einer der größten Zellstoff- und Papierproduzenten der Welt und die Nummer eins in Asien. APP exportiert von Indonesien und China aus Papier für Zeitschriften oder Verpackungen und für Kopier- und Toilettenpapier in die ganze Welt. Im Einzugsbereich der APP-Zellstoffwerke in Indonesien befinden sich die letzten Rückzugsgebiete für Sumatra-Tiger, Sumatra-Elefanten und Orang-Utans. Große Teile dieser Regenwälder wurden in den letzten Jahren von APP gerodet und zu Akazienplantagen umgewandelt. Das Unternehmen APP gehört zur Sinar Mas Firmengruppe und ist in Singapur an der Börse gelistet.

"Wir begrüßen APPs neue Waldstrategie, doch letztendlich ist entscheidend, dass die Rodungen beendet werden. Wir werden daher die Umsetzung seitens APP genau beobachten", so Salge. "Die Ankündigung von APP zeigt, dass sich unser Engagement und das zahlreicher Umweltgruppen auszahlt. Zudem macht es deutlich, dass Unternehmen durch den Verzicht von Geschäften mit Urwaldzerstörern den Schlüssel in den Händen haben, weltweit die Entwaldung zu beenden."

