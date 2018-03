Neues Volksblatt: "Heiße Phase" (von Herbert Schicho)

Ausgabe vom 4. Februar 2013

Linz (OTS) - In den kommenden Wochen wird es ernst, die Gespräche über die Medizin-Fakultät in Linz kommen in die heiße Phase -endlich. Gelingt es nämlich nicht die Med-Fakultät vor dem Sommer zu fixieren, droht sich der Start zumindest um ein weiteres Jahr zu verzögern, denn dann kommt die Nationalratswahl, vielleicht ein neuer Minister, der alle Projekte wieder evaluieren will. Man kennt diese Geschichte vom Linzer Westring. Bei der Med-Fakultät sollte man sich eine solche Ehrenrunde sparen - hoffentlich.

1894 wurde zum ersten Mal eine Ärzte-Ausbildung in Linz gefordert, 120 Jahre danach könnte sie nun Wirklichkeit werden. Wenn alle die Hausaufgaben machen, dann gehe sich ein Start im Herbst 2014 aus, erklärte Finanzministerin Maria Fekter in einem Zeitungsinterview. "Oberösterreich hat seine Hausaufgaben gemacht. Ein rascher Start würde dem drohenden Ärztemangel ab 2020 bereits entgegenwirken", so Landeshauptmann Josef Pühringer bereits im Dezember. Die Fakten sind klar: Oberösterreich braucht eine Medizin-Fakultät, Oberösterreich hat es sich verdient.

Bleibt also zu hoffen, dass auch in Wien die Hausaufgaben gemacht werden. In der ministeriellen Schublade soll zumindest schon die gesetzliche Grundlage für medizinische Fakultäten liegen - "der Entwurf ist allerdings noch nicht fertig", heißt es aus dem Wissenschaftsministerium ...

