Amtlich bestätigt: Klasnic Kommission ist Teil der Erzdiözese Wien

Kirche hat vollen Zugriff auf sensible Opfer-Daten - Heftige Kritik der ARGE Daten an kirchlichem Datenschutz

Wien (OTS) - Nun ist es amtlich: jene Kommission, die stets auf die eigene Unabhängigkeit gepocht hat und kirchliche Missbrauchsverbrechen aufklären sollte, ist in Wahrheit ein Teil der Erzdiözese Wien und somit in keiner Weise 'unabhängig'. In einem aktuellen Bescheid der Datenschutzkommission der Republik Österreich, der nach der Anfrage eines Missbrauchsopfers erfolgte, heißt es:

1. Die sogenannte "Unabhängige Opferschutzkommission" ist organisatorischer Teil der Erzdiözese Wien und muss deswegen selbst keine Datenschutzgesetze einhalten 2. Die österreichische Bischofskonferenz unterliegt ebenso wie alle anderen Organisationen dem Datenschutzrecht und muss per Bescheid, entgegen ihrer bisherigen Weigerung, allen Betroffenen Auskunft über Art und Inhalt der gespeicherten Daten erteilen.

ARGE Daten: Grundrechte von Opfern massiv verletzt

Die Klasnic-Kommission hatte bisher die Aushändigung von Daten an Missbrauchsopfer u.a. mit dem Argument der kirchenrechtlichen "geistlichen Verschwiegenheitspflicht" verweigert. "Der Bescheid der Datenschutzkommission offenbart schwere Mängel in der Umsetzung des Datenschutzgesetzes durch die katholische Kirche ", kritisiert Hans Zeger, Obmann der ARGE Daten. "Mit der Konstruktion einer 'innerkirchlichen Datenschutzkommission' wurde versucht, Grundrechte von Betroffenen unzulässig zu beschränken. Im Ergebnis werden kirchliche Missbrauchsopfer zum zweiten Mal Opfer der Kirche. Auch im Bereich Grundrechte und Achtung der Privatsphäre besteht für die Kirche höchster Erneuerungsbedarf."

Opfer und Medien bewusst getäuscht

Auch für Sepp Rothwangl, Obmann der Plattform betroffener kirchlicher Gewalt, enthüllt dieser Bescheid einen ungeheuren Skandal: "Alle Betroffenen, die sich gutgläubig an die Klasnic-Kommission gewendet haben und intimste Details aus ihrem Leben preisgeben mussten, sind nun der Gefahr des Datenmissbrauchs ausgesetzt. Das kann eine zusätzliche Traumatisierung darstellen. In diesem neuen Licht muss diese Kommission wohl als PR- Trick von Kardinal Schönborn bezeichnet werden. Besonders heikel ist, dass etwa auch Brigitte Bierlein, Vize-Chefin des VfGH sowie Caroline List, Richterin des OLG Graz Mitglieder der Klasnic Kommission sind. Das ist völlig inakzeptabel in einem demokratischen Land. Die RichterInnen sollen sich jetzt entscheiden, ob sie für die unabhängige Justiz oder für eine Schadensstelle der Kirche tätig sein möchten" so Rothwangl.

Löschung der Daten gefordert

Rechtsanwalt Dr.Heinrich Vana - er vertrat den Antragsteller vor der Datenschutzkommission - empfiehlt die Löschung der sensiblen Daten. "Wenn es in ein paar Monaten diese Opferschutzkommission der Erzdiözese Wien nicht mehr gibt, hat die katholische Kirche weiterhin Zugriff auf die hochsensiblen Daten der Betroffenen. Diese können innerhalb der kirchlichen Strukturen - bis hin zum Vatikan- von allen eingesehen und verwendet werden" so Vana.

Kirche einer der größten privaten Datensammler der Republik

Im Rahmen der Beschwerde bei der Datenschutzkommission wurde offenbar, dass die katholische Kirche vollkommen unkontrolliert auf Datenbestände zugreift.: "Über das Melderegister weiß sie über den Wohnort sowie allfällige Umzüge Bescheid, über die Kirchenbeiträge bekommt sie genaue Informationen über die Einkünfte der Beitragszahler und deren Familien. Und über die Klasnic-Kommission bekommt sie Zugang zu intimsten Details von Missbrauchsopfern", zeigt sich Niko Alm, Sprecher des Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien, entsetzt.

Historische Wahl

Erstmals in der Geschichte des Landes gibt es eine demokratische Möglichkeit, gegen feudale Religionsprivilegien, Subventionen und Begünstigungen in der Höhe von 3,8 Mrd EUR jährlich zu stimmen. Die Eintragungswoche zum Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien findet von 15.4-22.4 in ganz Österreich statt.

