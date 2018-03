Ikrath: Vorratsdatenspeicherung muss Balance zwischen Freiheit und Sicherheit herstellen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "In der Diskussion zur Vorratsdatenspeicherung realisiert sich das klassische Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz der Privatsphäre und dem Bedürfnis nach Sicherheit", sagte ÖVP-Justizsprecher Michael Ikrath heute, Donnerstag, im Rahmen der Plenardebatte zur Vorratsdatenspeicherung. Die im Lichte der Terroranschläge in London und Madrid 2006 beschlossene EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung müsse die in Konflikt stehenden gesellschaftlichen Interessen nach Freiheit und Sicherheit miteinander in Einklang bringen.

Dass dies im vorliegenden Fall Unbehagen erzeugen und durchaus fraglich sei, zeigen die anhängigen Verfahren beim Europäischen Gerichtshof und die momentan laufende Überarbeitung der Richtlinie durch die Europäische Kommission. "Nahezu alle Fraktionen sind nach einem intensiven Hearing und mehreren Sitzungen des Justizausschusses übereingekommen, die Ergebnisse laufender Verfahren auf europäischer Ebene abzuwarten, zu evaluieren und dann in eine neuerliche Diskussion einfließen zu lassen. Für ihn gelte der Grundsatz: "So viel Freiheit wie möglich, so viel Sicherheit wie notwendig" und nicht umgekehrt", so Ikrath, der abschließend festhielt, dass die ablehnende Haltung der Grünen eher fehlgeleitetem Populismus als sachlicher Notwendigkeit geschuldet sei. (Schluss)

