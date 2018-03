Greenpeace zu Energieeffizienzgesetz: "Steuerreform statt Bürokratiepaket"

Vollständige Stromkennzeichnung positiv - Zweifel an Verringerung des Energieverbrauchs

Wien (OTS) - Morgen endet die Begutachtungsfrist für den vom Wirtschaftsministerium eingereichten Gesetzesvorschlag zum Energieeffizienzpaket. Greenpeace sieht dieses Paket zwiegespalten:

Die lückenlose Stromkennzeichnung, die einen Importstopp für Atomstrom möglich macht, wird von der Umweltorganisation sehr positiv bewertet. Anders sieht es für die Vorschläge zur Energieeffizienz-Steigerung aus. "Der verschwenderische Umgang mit Energie wird durch dieses Gesetz nicht nennenswert verringert. Wir fordern daher statt diesem Bürokratiepaket eine Ökologisierung des Steuersystems. Denn mit einer ökologischen Steuerreform würden wirklich Nägel mit Köpfen gemacht", so Jurrien Westerhof, Energiesprecher von Greenpeace.

Die lückenlose Stromkennzeichnung, die einen entscheidenden Schritt zum Importstopp für Atomstrom darstellt, wird von Greenpeace begrüßt. Allerdings lehnt die Umweltorganisation die Ausnahme für die Pumpspeicherkraftwerke ab - hier soll es in Zukunft erlaubt sein, einen 25%-igen Anteil des Strombedarfes mit Graustrom abzudecken, inklusive Atomstrom. "Wenn die Pumpspeicherkraftwerke aus dem Importverbot ausgenommen sind, kann nicht von einer Atomstromfreiheit Österreichs gesprochen werden. stellt Westerhof klar. "Verbund & Co reden immer wieder von ihren 'Grünen Batterien', aber in Wirklichkeit wollen sie damit einfach nicht auf das Geschäft mit Atomstrom verzichten. Der Gesetzesgeber muss dieses Schlupfloch endgültig abdichten."

Die Kritik von Greenpeace am Effizienzteil des Gesetzespaketes ist grundlegend. Vor allem der regulative Ansatz wird als Systemschwäche gesehen. "Der Effizienzteil des Gesetzes gleicht einem Paragraphenmoloch, der zu einem gewaltigen Bürokratie-Aufwand führen wird. Gleichzeitig wird damit keineswegs sichergestellt, dass der Energiebedarf dadurch wirklich verringert wird.

Einige Hauptkritikpunkte:

der Verkehrssektor ist weitgehend ausgeklammert

die "Vorbildwirkung des Bundes" bei der Gebäudesanierung ist wirkungslos: Die Entscheidung, ob Unternehmen oder Haushalte in Energiesparmaßnahmen investieren, hängt nicht davon ab, ob der Bund mit gutem Beispiel voran geht, sondern ob sich die Maßnahmen rentieren

zudem ist zu befürchten, dass viele Unternehmen lieber 50.000 Euro Strafe zahlen werden als Energiesparmaßnahmen zu setzen

mit diesem Gesetz soll die Verantwortung für Energiesparmaßnahmen beim Energielieferanten statt beim Energiekonsumenten liegen

Greenpeace plädiert, statt das Energieeffizienzgesetzes in dieser Form umzusetzen, für eine Ökologisierung des Steuersystems. Mit dieser Ökologisierung würden Arbeitskosten gesenkt und dafür Energiekosten erhöht. Darum sollte das Gesetz ein Jahr nach dem Inkrafttreten evaluiert werden, inklusive einer Untersuchung der Alternativen - allen voran einer Ökosteuerreform.

"Der jetzt vorliegende Gesetzesvorschlag wird dazu führen, dass die herbeigesehnten 'Green Jobs' nicht auf der Baustelle, sondern in der Verwaltung entstehen", so Westerhof. "Was wir brauchen ist nicht mehr Bürokratie, sondern eine umfassende Steuerreform."

