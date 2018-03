Greenpeace: Atom-Referendum von Politik instrumentalisiert

Bulgarien muss sich von Atomenergie verabschieden und Erneuerbare Energien ausschöpfen

Wien/Sofia (OTS) - Am heutigen Sonntag wurde die bulgarische Bevölkerung über die Energiezukunft des Landes befragt. Das Referendum, in dem die BürgerInnen darüber entscheiden sollten, ob "Atomenergie in der Republik Bulgarien durch den Bau eines neuen Kernkraftwerks weiterentwickelt werden soll", führte bereits im Vorfeld zu massiver Kritik. Greenpeace kritisiert, dass in der Fragestellung unklar ist, um welches AKW es sich überhaupt handelt und, dass parteipolitisches Kalkül die treibende Kraft hinter dem Referendum ist. 60 Prozent der heute teilnehmenden bulgarischen Bevölkerung haben sich für die Weiterentwicklung der Atomenergie in Bulgarien ausgesprochen. Da sich jedoch nur knapp über 20 Prozent am Referendum beteiligt haben, ist das Ergebnis ungültig. Für ein gültiges Ergebnis wäre eine Beteiligung von mehr als 60 Prozent notwendig gewesen. Julia Kerschbaumsteiner, Atomsprecherin bei Greenpeace kommentiert dies wie folgt:

"Es ist unfassbar, wie das Atom-Referendum in Bulgarien für ein parteipolitisches Kräftemessen instrumentalisiert wurde. Die sozialistische Partei, die sich für die Fortschreibung des stillgelegten AKW-Projekts Belene einsetzt, hat massiv für das Referendum Stimmung gemacht, ohne auch nur einmal über die Finanzierung dieses Wahnsinns-Projektes nachzudenken. Es ist reinste Ironie, im ärmsten Land der EU zehn Milliarden Euro in schmutzige und hochriskante Atomprojekte fließen zu lassen. Stattdessen sollte Bulgarien sein großes Potenzial an Erneuerbarer Energie ausschöpfen und an einer zukunftsorientierten Energiepolitik arbeiten."

