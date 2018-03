RFJ Tirol: Null Toleranz für Drittstaaten-Kriminelle

Messerstecher-Vorfall in Hall ist ein weiteres Anzeichen für den Verfall des Landes

Hall (OTS) - "Sollte sich der Messerstecher-Vorfall in Hall, bei dem offenbar zwei Afghanen einen 26-Jährigen attackiert haben tatsächlich so zugetragen haben wie berichtet, so wäre das ein weiterer Mosaikstein in einer langen Kette von Vorfällen die belegen, wie es mit der Sicherheit hierzulande bergab geht", erklärt RFJ-Tirol-Landesobmann NAbg. Mathias Venier.

Der RFJ-Obmann warnt vor politischer Blindheit: "Nur weil wir noch nicht jene massiven Probleme haben, die es etwa in Malmö, Paris, London, Duisburg, Berlin oder anderen großen europäischen Städten gibt, heißt das noch lange nicht, dass die Welt in Tirol in Ordnung wäre. Die Lebensqualität hat im Bereich der Sicherheit zumindest in den größeren Gemeinden des Inntals in den vergangenen 20 Jahren massiv abgenommen."

Insbesondere diverse kriminelle Kreise aus Drittstaaten würden hier eine unrühmliche Rolle spielen, so Venier: "Es sind nicht nur die marokkanischen und algerischen Drogendealer, es gibt auch eine Reihe anderer problematischer Klientel - hier wäre die Politik gefordert, entschlossen zu handeln!"

