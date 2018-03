ÖH: Internationaler Holocaust Gedenktag - aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen

Heute 17 Uhr Gedenkveranstaltung am HeldInnenplatz

Wien (OTS) - Heute jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zum 68. Mal - Anlass für den internationalen Holocaust-Gedenktag der UNO. "Es ist von großer Bedeutung, sich der Vergangenheit zu erinnern und so für die Gegenwart zu lernen. Heute sind Rassismus, Sexismus, Ausgrenzung, Antisemitismus und Rechtsextremismus leider immer noch Teil unserer Gesellschaft", so Martin Schott vom Vorsitzteam der ÖH.

"Egal ob Holocaust-LeugnerInnen an Universitäten unterrichten oder der Sitz unseres Präsidenten alljährlich Sammelplatz für die rechtsextreme Szene Europas ist: Es ist noch viel zu tun, um ewiggestrige, menschenverachtende Ideologien zu bekämpfen. Deshalb wird heute um 17 Uhr am HeldInnenplatz eine Veranstaltung des Bündnisses "Jetzt Zeichen setzen" in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus stattfinden."

Die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann vielfältig sein: So beschäftigen sich Studierende im Rahmen des Projekts "Hochschulen in der NS-Zeit" seit Beginn des Semesters mit der Geschichte ihrer Hochschulen in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber auch konkreter Protest ist wichtig, so Schott: "Die ÖH ruft dazu auf, am Freitag durch gewaltfreien Protest den Burschenschafterball des WKR in der Hofburg zu stören und aufzeigen, dass Rechtsextremismus keinen Platz in Österreich haben soll!"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH)

Philipp Poyntner, Pressesprecher

Tel.: 0676 888 52 211

philipp.poyntner @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at