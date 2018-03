Haubner zur täglichen Bewegungseinheit: Gesundheit unserer Kinder steht klar im Vordergrund

SPORTUNION-Präsident und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner begrüßt Ergebnisse der BSO-Studie

Wien, 25. Jänner 2013 (OTS/Text) - "Die gesunde Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen ist selbstverständlich unsere Hauptmotivation bei der Forderung nach täglicher Bewegung. Denn die Gesundheit unserer Kinder steht für uns an erster Stelle. Wenn durch die tägliche Bewegungseinheit nebenbei wirtschaftlich noch ein weiterer positiver Effekt erzielt wird, kann das doch nur erfreulich sein und bestätigt den von uns eingeforderten Weg noch zusätzlich", betont Abg.z.NR Peter Haubner in seinen Funktionen als SPORTUNION-Präsident und als Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes. ****

"Ich stehe voll und ganz hinter den Studienergebnissen, die im Rahmen der heutigen BSO-Pressekonferenz präsentiert wurden. Christian Helmenstein bestätigt Schwarz auf Weiß, dass die tägliche Bewegungseinheit nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch enorme positive Folgen hätte", so Haubner, der daraufhin weist, dass die Umsetzung einer täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche Österreich einen volkswirtschaftlichen Nutzen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro bringen würde. "Für die Bruttowertschöpfung würde diese Maßnahme ein Plus von 1,1 Milliarden bedeuten, wodurch langfristig wiederum ca. 26.000 Arbeitsplätze geschaffen werden - und das kann nur in unser aller Interesse sein", betont Haubner, der sich einmal mehr für die Umsetzung der täglichen Bewegungseinheit im Sinne der Gesundheit der nächsten Generationen ausspricht.

