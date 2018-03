Europäischer Datenschutztag: Einmal "gefällt mir"-Button drücken und schon sind die Daten in den USA

Im Bundeskanzleramt wurde über die Möglichkeiten zur Wahrung des Datenschutzes in sozialen Netzwerken diskutiert

Wien (OTS) - Heute, Freitag, wurde im Wiener Bundeskanzleramt anlässlich des 7. Europäischen Datenschutztages über die aktuellen Entwicklungen im Datenschutz diskutiert. Im Mittelpunkt standen dabei die datenschutzrechtlichen Risiken im Bereich der Social Media und wie die Europäische Union und die einzelnen Mitgliedstaaten das Recht ihrer Bürgerinnen und Bürger auf den Schutz persönlicher Daten künftig durchsetzen können.

Über die Erfahrungen in Deutschland referierte der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Thilo Weichert. Mit am Podium diskutierten das Geschäftsführende Mitglied der Datenschutzkommission Eva Souhrada-Kirchmayer, der Vorsitzende des Datenschutzrates, Nationalratsabgeordneter Johann Maier sowie der Leiter des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt, Gerhard Hesse.

"Gegenwärtig wird der neue Rechtsrahmen für den Datenschutz in den EU-Gremien intensiv verhandelt. Zugleich stehen wir auch in Österreich vor grundlegenden Änderungen betreffend der Datenschutzkommission und ihrer Geschäftsstelle", so Gerhard Hesse zur aktuellen Situation. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs müsse für die österreichische Datenschutzkommission eine vom Bundeskanzleramt gänzlich unabhängige Verankerung geschaffen werden. "Um den künftigen Anforderungen der EU-Datenschutzrichtlinie zu entsprechen, ist bereits eine Regierungsvorlage an den Nationalrat übermittelt worden", so Hesse. Es soll eine unionsrechtskonforme Datenschutzbehörde geschaffen werden, deren Leiterin oder Leiter von der Bundesregierung für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen wäre. Außerdem sei eine Einbindung der Bundesländer und Sozialpartner über einen Beirat vorgesehen. "Ich bin zuversichtlich, dass die vorgeschlagene Neustrukturierung auch umgesetzt werden kann", sagte Hesse.

Thilo Weichert, der deutsche Experte und Kritiker der sozialen Netzwerke, ging auf die Chancen und Risiken der Social Media ein:

"Das Internet mit seinen vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten kann auch als ein Instrument benutzt werden, um Demokratie und Freiheitsrechte zu beschränken. Wenn Datenmissbrauch, Manipulation und Desinformation passieren, dann ist es die Aufgabe öffentlicher Stellen, dagegen zu intervenieren und regulierend einzugreifen." Am unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein werde auch präventiv gearbeitet, etwa durch Forschung und Zertifizierungen für neue IT-Verfahren. Dafür seien auch hochqualifizierte Techniker im Einsatz.

Ein häufiges Problem bei sozialen Netzwerken stelle die mangelnde Transparenz und Wahlmöglichkeit für Nutzerinnen und Nutzer dar. Weichert: "Wenn es bei Netzwerken wie Google oder Facebook darum geht, die verantwortlichen Player zu lokalisieren, dann führt uns das nicht selten in die Vereinigten Staaten. Daten von europäischen Betreibern landen oft in Amerika und dort enden aber die direkten Einwirkungsmöglichkeiten unserer Behörden. Wir haben es hier mit einem rechtsfreien Raum zu tun." Die künftige europäische Grundverordnung zum Datenschutz, die derzeit im Europaparlament verhandelt wird, könnte wichtige Verbesserung in der Durchsetzbarkeit von Rechten bringen.

"Zusätzlich müssen wir aber daran arbeiten, dass das Bewusstsein der Menschen geschärft wird, welche Konsequenzen die Nutzung sozialer Netze haben können", so Weichert. Wenn zum Beispiel jemand den "gefällt mir"-Button in Facebook drückt oder einem Fanclub beitritt, werden seine Daten automatisch in die USA weitergeleitet. "Hier ist noch mehr Bildungsarbeit, bereits in den Schulen, notwendig. Warum schaffen europäische Schulen nicht viel öfter eigene soziale Netzwerke?"

Für Eva Souhrada-Kirchmayer von der Datenschutzkommission kann der große Vorteil der künftigen EU-Datenschutzverordnung darin liegen, dass damit die vielen unterschiedlichen Bestimmungen in den einzelnen EU-Staaten vereinheitlicht werden. Wichtig sei auch eine klare Definition von Begriffen wie der Niederlassung von Betreibern und damit der Zuordenbarkeit von Verantwortung. "Wir müssen auch eine vernünftige Abgrenzung dafür finden, wann eine Privatperson nur als Nutzer oder auch als Auftraggeber einzustufen ist", so Souhrada-Kirchmayer. Zudem müssten die Rechte Dritter gewahrt bleiben, wenn diese von Datenschutzverletzungen betroffen sein könnten. "Wir dürfen nicht vergessen, dass der Hauptzweck der bestehenden sozialen Netzwerke das Lukrieren von Werbeeinnahmen ist. Die Nutzung ist nicht gratis, wir zahlen mit unseren Daten."

Die neue Verordnung sollte dazu führen, dass Datenschützer in Europa zu einer einheitlichen Interpretation kommen. Wir brauchen aber auch Datenschutzbehörden, die mit einheitlichen Kompetenzen bei der Rechtsdurchsetzung und bei der Verhängung von Strafen agieren", betonte Souhrada-Krirchmayer. "Letztlich meine ich, dass eine wirksame Umsetzung von Datenschutzrechten in der Zukunft nur durch ein weltweites Instrument möglich ist", so die Geschäftsführerin der Datenschutzkommission. Ein möglicher Ausgangspunkt dafür sei die Datenschutzkonvention des Europarats, die zu einem internationalen Regelwerk ausgebaut werden könnte.

Der Vorsitzende des Datenschutzrats Johann Maier beleuchtete ein spezielles Gebiet der möglichen grundrechtswidrigen Datenverwendung und Verletzung von Persönlichkeitsrechten im Social Media-Bereich:

Die Fahndung der Polizei via Facebook und Co. "Mit der Argumentation der Terrorbekämpfung oder Verhinderung von Kinderpornographie hat sich bei uns eine regelrechte Überwachungsmentalität eingebürgert. Überwachung wird bereits als normal empfunden." So positiv die aktive Kommunikation der Behörden mit der Bevölkerung auch gesehen werden könne, so problematisch sei es, wenn bei polizeilichen Ermittlungen und Fahndungen Daten, wie etwa Fotos, ohne gesetzliche Grundlage in sozialen Netzwerken verwendet würden. "Die neue EU-Verordnung sollte daher auch die Bereiche Justiz und Polizei erfassen, für die derzeit nur eine Richtlinie vorgesehen ist."

Zur Neugestaltung der österreichischen Datenschutzbehörde sagte Maier: "Diese künftige Behörde muss auch für die Kontrollen vor Ort gerüstet sein und braucht daher die entsprechende Ausstattung und ausreichend Personal, darunter auch speziell dafür ausgebildete Techniker."

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

