FPÖ-Themessl: Verwirrspiel um Nachtarbeitszulagen in Vorarlberg

Unternehmer und Arbeitnehmer sehen sich einer ungeklärten Situation gegenüber

Wien (OTS) - Aus Vorarlberg berichtet FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Bernhard Themessl über eine jüngste Mitteilung der Vorarlberger Wirtschaftskammer an die Personalchefs der Unternehmen im Land, wonach die Prüfer des Finanzamtes die höhere der beiden Zulagen für Nachtarbeit nicht mehr akzeptieren würden. Unter der Berufung auf einen Prüfbericht aus Graz aus dem Jahr 2006, in welchem in einem Fall die erhöhte Freibetragsgrenze nicht genehmigt worden sei, obwohl die Richtlinien erfüllt wurden, wolle die Finanzbehörde hinkünftig nur mehr die kleinere Nachtarbeitszulage in der Höhe von 360,- Euro, jedoch nicht mehr die höhere Nachtschichtzulage von 540,-akzeptieren. "Der erhöhte Steuerfreibetrag wird normalerweise dann angewendet, wenn im Monat mehr als die Hälfte der geleisteten Arbeitsstunden in die Nacht fällt, in der Industrie ist das zwischen 22 und 6 Uhr", erklärt Themessl.

"Die Verunsicherung der Unternehmer ist jetzt groß", sagt Themessl. In manchen Firmen würden bereits Überlegungen dahingehend angestellt, überhaupt auf den kleinen Freibetrag zu wechseln, um irgendwelchen Nach- bzw.- Strafzahlungen aus dem Weg zu gehen. Die Rechtsunsicherheit in dieser Sache trage zu vielerlei Befürchtungen bei, auch dass die Arbeitnehmer dadurch mit Lohneinbußen konfrontiert werden könnten. Zudem werde von den Unternehmen befürchtet, dass bei einer anstehenden Finanzprüfung bis zur letzten Prüfung zurück gerechnet wird, was, wenn sie einige Jahre zurückliegt, eben auch zu hohen Nachzahlungen führen könnte.

Themessl verlangt seitens der Finanzbehörde klare Auskünfte gegenüber den Unternehmern in dieser Sache, damit diese und ihre Arbeitnehmer nicht länger einer ungewissen, ungeklärten Situation gegenüber stünden.

