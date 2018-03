Mauthausen Komitee fordert mehr Zivilcourage

Österreichweiter Gedenk- und Aktionstag gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus am 27. Jänner 2013

Wien (OTS) - Anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau im Jahr 1945 und des Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, findet am 27. Jänner 2013 um 17:00 Uhr die Gedenkveranstaltung des Bündnis "Jetzt Zeichen setzen", deren Mitglied das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) ist, am Wiener Heldenplatz statt.

"Unter den Opfern des Holocaust waren viele die Widerstand gegen die Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus leisteten. Wir gedenken ihrer, in dem wir alle Menschen aufrufen ebenfalls Zivilcourage zu zeigen. Hinschauen statt Wegschauen. Je mehr BürgerInnen mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger MärtyrerInnen wird es einmal brauchen. Der 1. Februar, an dem sich wieder Rechtsextremisten aus ganz Europa in der Wiener Hofburg vernetzen, ist eine gute Chance Zivilcourage zu zeigen!", so Willi Mernyi, Vorsitzender Mauthausen Komitee Österreich.

Neben VertreterInnen aus der Politik, den Religionsgemeinschaften und der Zivilgesellschaft richtet auch die Widerstandskämpferin und KZ-Überlebende Käthe Sasso ihre Worte an die BesucherInnen der Gedenkveranstaltung.

Am Sonntag finden in ganz Österreich mehrere Kundgebungen und Gedenkveranstaltungen statt. Mit dem heutigen Tag hat die Gedenk- und Aktionswoche gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus begonnen, in der bis 1. Februar eine Reihe von Veranstaltungen und Kundgebungen stattfinden (www.jetztzeichensetzen.at).

