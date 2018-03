Schennach ad Fischler: Konzessionsrichtlinie tatsächlich gefährlich

SPÖ-Bundesrat hat bereits zweimal Subsidiaritätsrüge ausgesprochen

Wien (OTS/SK) - "Leider betätigt sich der frühere EU-Kommissar Fischler auch als Verschleierer, denn die neue Konzessionsrichtlinie ist tatsächlich eine große Gefahr für die kommunalen Dienstleistungen und für die Daseinsvorsorge", erklärt SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach, stellvertretender Vorsitzender des EU-Ausschusses. ****

"Der Geist, der hinter dieser Richtlinie steht, macht sich doch bereits bemerkbar. Die Troika erzwingt derzeit in Griechenland und in Portugal die Privatisierung der Trinkwasserversorgung. Das ist der neoliberale Geist, der noch immer die Mehrheit in der EU-Kommission hat. Das macht auch deutlich, dass es nicht egal ist, wer in Brüssel regiert", so Schennach, der auf die wiederholten Versuche der Kommission verweist, kommunale Dienstleistungen und die Daseinsvorsorge einem Privatisierungsdruck zu unterwerfen. "Da bedient man sich einmal der Wettbewerbsrichtlinie, dann diverser Freihandelsabkommen und nun der Konzessionsrichtlinie. Es ist immer derselbe Geist, der daraus spricht, verpackt mit Worten nach mehr Transparenz und Rechtssicherheit, wie es Fischler auch macht", so Schennach.

Der EU-Ausschuss des Bundesrates hat dieses Thema mehrfach verhandelt, auf die Antwort des zuständigen Kommissars mit deutlicher Kritik reagiert und zuletzt den zuständigen Kommissar zu einer Beratung in den Bundesrat eingeladen. " Wir werden nicht ruhen und Solidarität in Europa herstellen, sodass diese Richtlinie zu Fall kommt", erklärt Schennach.

"Wir sehen in Europa, dass Städte mit hohen Verlusten ihre privatisierte Wasserversorgung zurückkaufen, nachdem diese in den 90er Jahren diesen verhängnisvollen Schritt setzten", schließt Schennach, der eine Subsidiaritätsklage nicht ausschließt. (Schluss) mo/rm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493