Strache: SPÖ-Desinformations-Propaganda zur Wiener Volksbefragung

Häupl hat direkte Demokratie nicht verstanden

Wien (OTS) - "Auch wenn die SPÖ noch lange brauchen wird um sich von ihrer vernichtenden Niederlage bei der Wehrpflicht-Volksbefragung zu erholen, versucht sie sich abermals mit abenteurlichen Schauergeschichten für die nächste Volksbefragung in Stellung zu bringen", kommentierte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache, die bereits auf vollen Touren laufende SPÖ-Desinformationskampagne.

"Die SPÖ, die das Steuergeld der Wiener verjuxt, verspekuliert und verscherbelt soll aufhören mit ihrer unwahren und falschen Propaganda dem öffentlichen Dienst und Gemeindebaubewohnern Sand in die Augen zu streuen", zeigte sich Strache von der SPÖ-Hetze angewidert. "Unter einem freiheitlichen Wiener Bürgermeister Strache, wird es zum Schutz des öffentlichen Eigentums der Wiener im Gemeindebau und im öffentlichen Dienst kommen. Öffentliche Leistungen werden unter Strache in Wien optimiert und nicht verscherbelt oder wie im roten Wien kaputt gemacht!", so Strache, der gegenteilige Behauptungen aus der SPÖ-Propaganda-Abteilung.

Bürgermeister Häupl habe mehrmals bewiesen, dass er direkte Demokratie nicht verstanden habe, sagte Strache. Obwohl sich mehr als 140.000 Wiener mittels Unterschrift für eine Volksbefragung über das Parkpickerl ausgesprochen hätten, lasse Häupl nur über Trallala-Themen abstimmen, führte Strache als Bestätigung dafür an. Bei der Wiener Volksbefragung handle es sich ausschließlich um No-Na-Fragen, die an den wirklichen Problemen der Wiener vorbei gingen. Statt über ein Ja oder Nein zum Parkpickel, lasse Häupl die Wiener zwischen Pest oder Cholera entscheiden. Ebenso sei die Abstimmung über eine Olympiabewerbung völlig aus der Luft gegriffen.

"Die wirklich wichtigen Fragen traut sich Häupl nicht abstimmen zu lassen", warf Strache dem längst ablösereifen Wiener Bürgermeister vor. Die FPÖ würde hingegen u.a. fragen, ob Sozialleistungen nur für Staatsbürger gelten und "Zuwanderer-Vereine" weiterhin finanziert werden sollten oder man für ein kostenloses Parkpickerl für ganz Wien sei. Stattdessen missbrauche die SPÖ das Instrument der direkten Demokratie für Gräuelpropaganda aus der untersten Schublade und versuche die FPÖ anzupatzen. "Das haben sich die Wiener nicht verdient und werden dem Bürgermeister die geeignete Antwort am Wahltag überreichen", ist sich Strache sicher.

