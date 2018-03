Pressestatement IKG-Präsident Deutsch

Wien (OTS) - Auf Einladung von Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), fand am 13. Jänner 2013 ein Gespräch zwischen Oskar Deutsch und Ronald S. Lauder, Präsident des World Jewish Congress (WJC), in Wien-Schwechat statt.

Im Rahmen dieses Gespräches konnten die zuletzt entstandenen Differenzen beigelegt werden, nachdem Ronald S. Lauder seine Vorgangsweise bedauert hat. Ronald S. Lauder betonte, dass er in keiner Weise die Absicht gehabt habe, in irgendeiner Form in den Wahlkampf der IKG, der im November 2012 stattgefunden hat, bzw. in die nachfolgende Wahl des Präsidenten der IKG einzugreifen.

Der auf Grund der Ergebnisse des Gespräches vom 13. Jänner 2013 im Kultusrat der IKG gestellte Antrag von Präsident Deutsch zur Aufhebung des Hausverbotes für Ronald S. Lauder wurde im Kultusrat der IKG einstimmig angenommen.

Oskar Deutsch,

Präsident

