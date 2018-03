IKG-Präsident Deutsch: Polit-Attacken der FPÖ auf Schönborn sind "Grenzüberschreitung"

Präsident der IKG stellt sich in der Auseinandersetzung um Flüchtlinge in der Votivkirche auf Seite des Kardinals; "Angriffe in FPÖ-Inseraten inakzeptabel"

Wien (OTS) - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, zeigt sich ob der fortgesetzten Attacken der Wiener FPÖ auf Kardinal Christoph Schönborn in Form von Inseraten und Statements, entsetzt. Deutsch: "Die Aggressivität, die hier an den Tag gelegt wird ist verabscheuungswürdig. Es geht nicht an, dass ein Vertreter einer Religionsgemeinschaft zu einer politischen Zielscheibe gemacht wird."

Die Kirche kommt ihrer Berufung nach, nämlich Menschen in Not beizustehen. Den Versuchen der Katholischen Kirche, diese schwierige Situation abzumildern und Lösungen herbeizuführen, gebührt Achtung.

"Die FPÖ versucht hier wieder einmal, durch Attacken auf einen Religionsvertreter politisches Kapital zu schlagen. Das ist inakzeptabel", so Deutsch, der auch bedauernd feststellt, dass "das Gros der österreichischen Politik neuerlich Verunglimpfungen kommentarlos hinnimmt."

Oskar Deutsch,

Präsident

Rückfragen & Kontakt:

Israelitische Kultusgemeinde Wien, Tel: 01 53104-105