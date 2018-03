Karl: Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit genießt großes Vertrauen

Richterin Olga Stürzenbecher-Vouk zur Präsidentin des ASG Wien ernannt

Wien (OTS) - Justizministerin Beatrix Karl nahm heute an der Amtseinführung der neuen Präsidentin des Arbeits- und Sozialgerichts Wien teil. Olga Stürzenbecher-Vouk, die zuvor als Richterin am Oberlandesgericht Wien tätig war, übernimmt die Leitung von Einar Sladecek. In ihren Grußworten betonte Beatrix Karl das Vertrauen, das den Arbeits- und Sozialgerichten entgegengebracht wird.

"Die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit behandelt Rechtssachen, in denen die Rechtsordnung einen besonderen Schutz bieten muss, weil sie die Lebensgrundlage vieler Österreicherinnen und Österreicher betreffen. Durch die hohe Qualität der Entscheidungen und durch rasche Verfahren leistet die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit einen entscheidenden Beitrag für mehr Vertrauen der Bevölkerung in die österreichische Rechtsprechung", so Karl.

Um die nötigen Rahmenbedingungen für rasche Verfahren und hohe Qualität zu schaffen, setzte die Justizministerin bei den Budgetverhandlungen des Bundes 2012 trotz generellem Aufnahmestopp im öffentlichen Dienst 93 neue Planstellen für ihr Ressort durch, ein Teil davon kommt auch der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit zugute. Die Justizministerin bedankte sich herzlich beim scheidenden Präsidenten des ASG Wien Einar Sladecek für seinen langjährigen Einsatz und wünschte der neuen Präsidentin viel Freude und Erfolg bei der Erfüllung ihrer neuen Aufgaben.

