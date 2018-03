Israelitische Kultusgemeinde trauert um Maria Schaumayer

Präsident Deutsch: "Dies ist ein schmerzlicher Verlust für Österreich"

Wien (OTS) - Das Ableben von Frau Dr. Maria Schaumayer, einer großen Persönlichkeit, bedeutet für Österreich einen schmerzlichen Verlust. Maria Schaumayer war in vielen Lebensbereichen ein Vorbild. Sei es hinsichtlich ihrer herausragenden Wirtschaftskompetenz, ihres außergewöhnlichen Karriereweges als Frau oder ihres Einsatzes für die Entschädigung ehemaliger NS-ZwangsarbeiterInnen. Der Versöhnungsfonds zur Entschädigung ehemaliger NS-ZwangsarbeiterInnen wurde im Dezember 2000 eingerichtet. Maria Schaumayer ist es als Regierungsbeauftragter, dank ihres Verhandlungsgeschicks und ihrer Zielstrebigkeit gelungen, innerhalb weniger Monate die internationalen Verhandlungen abzuschließen und das so genannte Versöhnungsfondsgesetz fertig zu stellen. Ca. 114.000 Anspruchsberechtigte aus jenen Staaten, aus denen in der Zeit des NS-Regimes ZwangsarbeiterInnen deportiert worden waren, erhielten 300 Mio Euro an Entschädigungszahlungen.

Maria Schaumayer hat ihre Erfolge nie groß herausgestellt und sich stets durch Bescheidenheit ausgezeichnet. Die Israelitische Kultusgemeinde wird Dr. Maria Schaumayer stets ein ehrendes Andenken wahren.

Oskar Deutsch,

Präsident

