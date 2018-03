KONSUMENT: Internetarzt Dr. Ed im Test - fragwürdige Therapie

Mangelnde Information und teilweise falsche Behandlung in zwei Testfällen

Wien (OTS/VKI) - "Erfahren, einfach und sicher", so wirbt der in London registrierte Internetarzt Dr. Ed auf seiner österreichischen Homepage. Als diese im April 2012 online ging, warnten Ärzte und Apotheker davor, den Dienst in Anspruch zu nehmen. Von medizinisch unverantwortlichen "Tele-Rezeptierungen" und "problematischen Ferndiagnosen" war die Rede. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) wollte es genauer wissen und prüfte, wie seriös das Angebot wirklich ist. Zwei vermeintliche Patienten wurden in die virtuelle Ordination von DrEd geschickt, um Informationen bzw. Therapievorschläge einzuholen.

Das Ergebnis: Eine Testperson erhielt einen unnötigen Therapie-vorschlag, bei der anderen Testperson entsprach die vorgeschlagene Behandlung zum Teil nicht den gültigen medizinischen Richtlinien bzw. war nicht rechtskonform. Details zum Test und weitere Informationen zum Thema gibt es auf www.konsument.at sowie in der aktuellen Februarausgabe des Magazins KONSUMENT.

Wie funktioniert DrEd?

Versprochen wird eine medizinische Beratung in wenigen, einfachen Schritten, ohne lange Wartezeiten und unangenehme Untersuchungen. Der Patient füllt lediglich einen Fragebogen aus, in dem er seine Symptome, Beschwerden und Wünsche schildert und erhält die Diagnose binnen weniger Stunden per "Online-Patientenakte" retourniert. Benötigte Rezepte, die in Österreich Gültigkeit haben, werden noch am selben Tag auf dem Postweg zugestellt. Eine zusätzliche Kontaktaufnahme über Email, SMS oder Telefon erfolgt laut DrEd ausschließlich auf Wunsch des Patienten.

Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben

"Für manche mag eine virtuelle Sprechstunde verlockend klingen, doch diese birgt ernsthafte Risiken", warnt VKI-Gesundheitsexpertin Dr. Bärbel Klepp. Die von DrEd im Rahmen des Tests erstellten Therapievorschläge waren entweder unnötig oder entsprachen nicht den geltenden Behandlungsrichtlinien bzw. waren nicht rechtskonform. So gab sich eine der beiden Testpersonen beispielsweise als Sexworkerin aus, die zum wiederholten Mal an Gonorrhö (Tripper) erkrankt sei. DrEd verschrieb ihr ein Antibiotikum, das in Tablettenform und ein weiteres, das als Lösung einzunehmen sei. Die Behandlungsrichtlinie in Österreich sieht aber die Verabreichung mit einer Spritze vor. Dr. Klepp: "Noch problematischer ist, dass der Onlinedoktor bei unserem Test gegen das österreichische Gesetz zur Verhütung übertragbarer Geschlechtskrankheiten verstößt. Denn eine briefliche Behandlung derartiger Fälle ist in Österreich ausdrücklich verboten. Ein Rezept hätte also überhaupt nicht ausgestellt werden dürfen. Außerdem wurde die Meldepflicht, die in diesem konkreten Testszenario bestanden hätte, missachtet."

Fehlerhafte Beratung

Nicht zufriedenstellend verlief auch die Beratung im Fall des zweiten Testpatienten. Dieser fragte bei DrEd an, ob er für eine Reise zu einem Entwicklungshilfeprojekt, die ausschließlich ins äthiopische Bergland führt, eine Malariaprophylaxe benötige. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO tritt Malaria in dem ostafrikanischen Land nur unter 2.000 Metern auf. Obwohl der Reisende nie einer Malariagefahr ausgesetzt wäre, riet DrEd zu einer unnötigen Malariaprophylaxe. Die Wahl fiel dabei auf ein Präparat, das den Patienten besonders empfindlich gegen Sonnenbestrahlung macht. Bei Reisen in diese Regionen sind somit Hautschäden vorprogrammiert.

Zweifel an Seriosität

Fazit: Zweifel an der Seriosität von DrEd sind angebracht. Die Gefahr einer Falschbehandlung ist hoch und wie die aktuelle Stichprobe belegt, werden geltende Bestimmungen zum Teil nicht eingehalten. "Alles in allem raten wir aufgrund unserer Testergebnisse davon ab, sich bei gesundheitlichen Fragen an DrEd zu wenden. Nicht zuletzt deshalb, da eine virtuelle Praxis die persönliche Begegnung von Arzt und Patient nicht ersetzen kann."

Weitere Details zum Test und zusätzliche Informationen zum Thema gibt es auf www.konsument.at sowie ab dem 24.01.2012 im Februar-KONSUMENT.

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation/Testmagazin "Konsument"

Mag. Andrea Morawetz, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/588 77 - 256

amorawetz @ vki.at

www.konsument.at