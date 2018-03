LH Dörfler zur Volksbefragung: Kärntner Bevölkerung schafft Klarheit!

Monatelanger bundespolitischer Konflikt endlich vom Tisch. Mit 65,1 Prozent pro Wehrpflicht eindeutiges Votum in Kärnten.

Klagenfurt (OTS) - Wie Kärntens Landeshauptmann und Katastrophenschutzreferent Gerhard Dörfler nach vorläufiger Auszählung der Stimmen zur Volksbefragung über die Zukunft des Österreichischen Bundesheeres feststellt, hat nun das monatelange Geplänkel und jämmerliche Schauspiel innerhalb der Bundesregierung endlich ein Ende gefunden. "Der über Monate andauernde Konflikt zwischen Verteidigungsminister Norbert Darabos und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner bzw. Bundeskanzler Werner Faymann und seinem Vize Michael Spindelegger hat endlich ein Ende. Die Kärntner Bevölkerung hat nun ein klares Zeichen der Ablehnung gegen diese erbärmliche "Unsicherheitspolitik" rund um das Österreichische Bundesheer gesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Bundesland haben mit dem klaren Ergebnis von 65,1 Prozent für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes ein klares und unmissverständliches Zeichen in Auftrag gegeben", erklärt Landeshauptmann Gerhard Dörfler.

Mit dem heutigen eindeutigen Ausgang der Volksbefragung zur allgemeinen Wehrpflicht in Österreich sei endgültig und letztmalig klargestellt, dass die Kärntner Bevölkerung und auch die Bürger in ganz Österreich genug von der Politik des Slalomfahrens rund um die Sicherheit und rund um das Österreichische Bundesheer haben. "All jenen, die bis zum Schluss krampfhaft der Idee eines Berufsheeres nachgelaufen sind, ist damit eine klare Absage erteilt", so Landeshauptmann Dörfler weiter.

"Mein Dank gilt der Kärntner Bevölkerung für ihr klares Votum. Eine reformierte Wehrpflicht und der Zivildienst sind für die Bevölkerung damit auch in Zukunft ein unverzichtbares Muss. Ich freue mich ganz besonders, dass meine klare Linie nicht nur als Staatsbürger sondern auch seit dem ich 2001 in die Landesregierung eingetreten bin, damit bestätigt worden ist. Ich stehe auf der Seite der Bevölkerung, auf der Seite der Sicherheit, auf der Seite des Österreichischen Bundesheeres, auf der Seite der großartigen Sozialleistung Zivildienst", unterstreicht Kärntens Landeshauptmann Gerhard Dörfler abschließend.

